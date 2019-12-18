18 декабря в 12:00 по московскому времени спало эмбарго на публикацию обзоров «Скайуокера. Восход». За час о картине появилось свыше тридцати публикаций — со средний рейтингом в 53 балла.

Это одна из самых низких оценок в истории всей франшизы — хуже пресса в своё время приняла только «Призрачную угрозу» (51 балл). 54 балла получила «Атака клонов». За ней идёт «Возвращение джедая» с 58 баллами. Пользовательские оценки отключены до 20 декабря.

Оценка «Скайуокер. Восход» — самая низкая среди всех фильмов по вселенной в эпоху Disney. «Последние джедаи» от Райана Джонсона и «Пробуждение Силы» Джей Джей Абрамса получили отметки must see на агрегаторе.

Многие критики замечают, что фильм излишне конфликтует с предыдущей картиной — постановщик словно снял собственный восьмой и девятый эпизод в одной части. Пресса отметила чересчур высокий темп и быстрый монтаж, а также значительное количество фан-сервиса. Обозреватели добавляют, что создатели ответили не на все вопросы, а потенциал многих сцен не раскрыт.