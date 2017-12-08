Наконец-то в Сети появился первый трейлер «Мира Юрского периода 2» — продолжения картины 2015 года с Крисом Праттом, Брайс Даллас Ховарди Джеффом Голдблюмом. Да, он снова играет Яна Малкольма!

Сюжет нового фильма развернётся вокруг острова с динозаврами, где проснулся вулкан, готовый уничтожить этот участок суши со всеми его обитателями. Оуэн (Пратт) и Клэр (Ховард) прибывают на остров, чтобы спасти динозавров от неминуемой гибели.

Картину поставил режиссёр Хуан Антонио Байона («Голос монстра», «Приют»), а исполнительным продюсером выступил Стивен Спилберг. Посмотреть, что у них получилось, мы сможем 7 июня 2018 года.

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Кот-редактор
Кот-редактор

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