Пользователь интернета недавно обратил внимание, что в мультфильме «Лило и Стич» 2002 года, который сейчас можно посмотреть в Disney+, несколько изменилась одна из сцен.

Помните момент, когда Нани злится на Лило из-за того, что та произвела плохое впечатление на агента ЦРУ Кобру Бабблза? Тогда девочка спряталась от старшей сестры в сушилке.

Теперь же Лило скрывается в комоде за коробкой пиццы. Как оказалось, сцену отредактировали, чтобы дети не брали с героини пример и не прятались в сушилках, так как это может быть опасно.

Тем не менее это произошло вовсе не во время релиза в онлайн-кинотеатре Disney, укрытие Лило поменяли еще при выпуске картины на DVD.

«Лило и Стич» — один из самых высокооцененных мультфильмов Disney. В прокате он собрал 273 миллиона долларов при бюджете в 80 миллионов. Сейчас компания работает над его киноадаптацией с живыми актерами, а ее съемки должны стартовать осенью 2020 года на Гавайях. Но планы еще могут измениться на фоне пандемии коронавируса.