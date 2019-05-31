Вслед за «Красавицей и чудовищем», «Дамбо», «Аладдином» и «Королём Львом» Disney готовит ещё одну адаптацию своего мультфильма. На этот раз — «Белоснежки». Студия пока не называет дату релиза, но для будущего фильма уже ищут режиссёра. По данным Variety, главным претендентом на этот пост сейчас является Марк Уэбб («Новый Человек-паук», «Новый Человек-паук. Высокое напряжение»).

На роль сценариста могут позвать Эрин Крессиду Уилсон («Девушка в поезде»). Ей предстоит расширить сюжет оригинального мультфильма. За музыкальное сопровождение будут отвечать Джастин Пол и Бендж Пасек («Ла-Ла Лэнд», «Величайший шоумен»).

«Белоснежка и семь гномов» вышла в 1937 году и стала настоящим успехом для студии Disney. За последние годы историю братьев Гримм о Белоснежке экранизировали 2 раза. В 2012 году её сыграла Лили Колинз в фильме «Белоснежка: Месть гномов». В том же 2012-м вышла картина «Белоснежка и охотник», где роль принцессы воплотила Кристен Стюарт.