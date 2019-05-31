Disney снимет киноадаптацию «Белоснежки» Евгения Блинова 31.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Вслед за «Красавицей и чудовищем», «Дамбо», «Аладдином» и «Королём Львом» Disney готовит ещё одну адаптацию своего мультфильма. На этот раз — «Белоснежки». Студия пока не называет дату релиза, но для будущего фильма уже ищут режиссёра. По данным Variety, главным претендентом на этот пост сейчас является Марк Уэбб («Новый Человек-паук», «Новый Человек-паук. Высокое напряжение»). На роль сценариста могут позвать Эрин Крессиду Уилсон («Девушка в поезде»). Ей предстоит расширить сюжет оригинального мультфильма. За музыкальное сопровождение будут отвечать Джастин Пол и Бендж Пасек («Ла-Ла Лэнд», «Величайший шоумен»). «Белоснежка и семь гномов» вышла в 1937 году и стала настоящим успехом для студии Disney. За последние годы историю братьев Гримм о Белоснежке экранизировали 2 раза. В 2012 году её сыграла Лили Колинз в фильме «Белоснежка: Месть гномов». В том же 2012-м вышла картина «Белоснежка и охотник», где роль принцессы воплотила Кристен Стюарт. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: