Disney выпустил первый тизер второй части «Последнего богатыря»

Компания Disney и киностудия Yellow, Black and White представили первый тизер сиквела «Последнего богатыря» с подзаголовком «Корень зла». Ролик показывает, как Иван пытается продемонстрировать свою богатырскую силушку.
Вот как звучит официальный синопсис:
В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, чтоб обеспечить комфортную жизнь – благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами.
Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой Богатырской силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста — мощи и красоты хоть отбавляй.
Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.
Постановщиком «Корня зла» снова выступает Дмитрий Дьяченко, который поставил первую часть. Главные роли исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов, Елена Яковлева, Константин Лавроненко и другие.
Студия также поделилась постером:
Первая часть стала одной из самых кассовых российских лент — при бюджете в 8,25 миллионов долларов она собрала по России порядка 30 миллионов. Команда одновременно снимает вторую и третью части.
Сиквел выходит в прокат 24 декабря 2020 года.
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