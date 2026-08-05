Disney+ заключил сделку с TikTok

В рамках соглашения контент-мейкеры, которые присоединятся к партнерской программе, получат доступ к ресурсам Disney — фото, видео и другой интеллектуальной собственности компании. Кроме того, «тщательно отобранные» ролики будут размещены как в TikTok, так и в Verts на Disney+.