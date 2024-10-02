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«Джокер 2» показывает себя в прокате хуже «Флэша»
Дмитрий Кинский
14 октября 15:31
318
1 минута на чтение
На вторые выходные «Джокер: Безумие на двоих» заработал в домашнем прокате около 7 миллионов долларов.
Ко второму уикэнду сборы картины упали аж на 81%. Это новый антирекорд для кинокомиксов.
Для сравнения, у провального «Флэша» было падение на 72,5%, а у «Капитан Марвел 2» — на 78,1%.
Общие сборы «Джокера 2» составляют 165 миллионов долларов. При этом бюджет (без затрат на маркетинг) оценивается в 200 миллионов.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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