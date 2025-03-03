Джордж Миллер планирует снять еще один фильм по «Безумному Максу»

Режиссер Джордж Миллер рассказал журналистам Vulture, что он уже написал сценарий к следующему фильму во вселенной «Безумного Макса».
Несмотря на это сейчас у постановщика в приоритете сейчас два других проекта.
Джордж Миллер
У нас есть еще один сценарий. Но, занимаясь этим достаточно долго, я понял, что у меня слишком много историй — не только в голове, но и в виде сценариев или, по крайней мере, очень подробных заметок, которые можно отнести к сценариям.
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса», последняя лента постановщика, стала кассовым провалом — при бюджете в 168 млн долларов лента собрала всего 174 млн.
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