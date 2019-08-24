Студия Beamdog совместно с Ossian Studios выпустили в Steam большое сюжетное дополнение для обновлённой версии Neverwinter Nights — Tyrants of the Moonsea.

Первоначально этот сценарий должен был увидеть свет ещё много лет назад в качестве премиум-модуля к оригинальной NwN, но в 2006 году Atari закрыла программу по разработке таких приключений. В её рамках в своё время вышли несколько знаковых сценариев вроде Wyvern Crown of Cormyr и Pirates of the Sword Coast — некоторые из них основаны на приключениях к D&D.

Tyrants of the Moonsea опирается на оригинальный модуль писателя Люка Скалла. Геймплей и сюжет новой версии приключения расширены на 70% — плюс, авторы дополнили его новым визуальным и аудио-контентом.

Действие сюжета разворачивается в Вунларе, куда прибывает ваш отряд вместе с дворфом-торговцем Мадоком, рассчитывая лишь укрыться от ледяной стужи. Но судьба готовит вам суровое испытание — в здешних местах бесчинствуют демоны, а недавно возникший таинственный культ несёт только смерть и разрушение. Вам предстоит защитить пограничные земли Лунного моря от сил древнего зла.

Авторы обещают:

дополнение размером с полноценное расширение с геймплеем на 20+ часов;

карту мира, на которой можно исследовать свыше 18 областей региона Лунного моря;

возможность нанять 5 различных спутников для группы;

5 новых монстров;

14 новых портретов для персонажей;

35 минут новых музыкальных тем;

свыше тысячи реплик персонажей.

Ранее в 2018 году Beamdog выпустили другой незавершённый модуль в качестве DLC для улучшенной версии NwN в Steam — Darkness over Daggerford.

В феврале студии Skybound Games и Beamdog объявили, что в осенью 2019-го на консолях (PS4, Xbox One, Switch) выйдут классические ролевые игры — в цифровом и дисковом издании. Среди них: первые две части Baldur’s Gate и аддон Siege of Dragonspear, Icewind Dale, Planescape: Torment и Neverwinter Nights.