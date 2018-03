28 марта в сервисе цифровой дистрибуции Steam вышло переиздание классической ролевой игры Neverwinter Nights — спустя 16 лет после выхода оригинала. Игра уже доступна для приобретения и скачивания. Разработкой «улучшенного издания» занималась студия Beamdog, которая известна переизданиями других классических ролевых игр: Baldur’s Gate, Icewind Dale и Planescape: Torment.

Посмотрите вступительный трейлер новой версии игры:

Разработчики «осовременили» классику прошлого: теперь игра поддерживает эффекты пост-обработки, шейдеры, высокое разрешение (до 4к), масштабирование интерфейса и мультиплеер. Вот здесь можно посмотреть полный текст изменений.

За базовую версию игры просят 435 рублей, а расширенное издание обойдётся почти в тысячу. В базовую версию входят всё содержимое издания Diamond Edition: кампании Shadows of Undertide и Hordes of the Underdark, а также модули Kingmaker, ShadowGuard и Witch’s Wake. Кроме того, в базовую версию встроен редактор карт Aurora.

А расширенное издание включает в себя дополнительные премиум-приключения Wyvern Crown of Cormyr и Pirates of the Sword Coast, а также Infinite Dungeons — модуль с процедурно генерируемыми подземельями с 1 по 40 уровни персонажей. Сюда же входят и саундтреки к игре.

Пока в игре нет русского языка, но в скором времени разработчики планируют его добавить.