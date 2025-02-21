КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Капитан Америка: Новый мир» — наивный, но небезнадёжный триллер про озверевшего президента
«Константин: Повелитель тьмы»: как создавался фильм про детектива-оккультиста
Вечная любовь: фантастика в мелодрамах и романтических комедиях
«Ведьмак: Сирены глубин». Великая битва сценаристов с Сапковским

Классика

«Проклятые» фильмы. Смерть и мистика на съёмках
Заблуждения: Космос в кино
Новости

Для «Смуты» анонсировали большое дополнение про казака Киршу

Андрей Квасков
21 февраля 17:10
79
1 минута на чтение
Студия Cyberia Nova анонсировала дополнение для «Смуты» под названием «Земский собор».

Главным героем нового дополнения станет соратник Юрия Милославского казак Кирша, а события стартуют после окончания основного сюжета.
Cyberia Nova
Земский собор, на котором к власти пришла династия Романовых, проходил 21 февраля 1613 года. Именно эти события легли в основу сюжета дополнения, над которым мы работаем с лета 2024 года. Это принципиально новый продукт, с новыми механиками движений, анимации действий, атаки и защиты в бою, а логика некоторых игровых реакций определяется искусственным интеллектом
Даты выхода у «Земского собора» пока нет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 255 (февраль 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Джордж Мартин намекнул на фильм по Elden Ring

Новости

Слух: в TES 6 появятся морские сражения и строительство кораблей в духе Starfield
Игру могут показать в июле 2025-го.

Новости

Marvel заморозила сразу три супергеройских сериала
Официально шоу не получили зеленый свет от Marvel.

Новости

«Аватар» получит сиквел — про мага Земли
Всего будет 26 эпизодов

Новости

По «Хроникам Нарнии» могут снять восемь фильмов
Об этом обмолвился глава IMAX.

Новости

«Разделение» стало самым просматриваемым сериалом в Apple TV+
Шоу обогнало «Теда Лассо»

Новости

Джордж Мартин мог закончить цикл книг «Колесо времени» вместо Брэндона Сандерсона
Но выбор вдовы Роберта Джордана все-таки пал на Сандерсона, который на тот момент еще не был так популярен.

Новости

Первый тизер хоррора «Верни ее назад» от A24
Выйдет 30 мая

Новости

Сооснователь Riot надеется, что MMO по League of Legends выйдет раньше, чем люди окажутся на Марсе
Это его любимый проект

Новости

СМИ: режиссер «Топ Ган: Мэверик» может снять фильм про НЛО
Источники сравнивают ленту с политическим триллером «Вся президентская рать» 1976 года.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты