Для «Смуты» анонсировали большое дополнение про казака Киршу

Студия Cyberia Nova анонсировала дополнение для «Смуты» под названием «Земский собор».
Главным героем нового дополнения станет соратник Юрия Милославского казак Кирша, а события стартуют после окончания основного сюжета.
Cyberia Nova
Земский собор, на котором к власти пришла династия Романовых, проходил 21 февраля 1613 года. Именно эти события легли в основу сюжета дополнения, над которым мы работаем с лета 2024 года. Это принципиально новый продукт, с новыми механиками движений, анимации действий, атаки и защиты в бою, а логика некоторых игровых реакций определяется искусственным интеллектом
Даты выхода у «Земского собора» пока нет.
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