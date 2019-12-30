Соскучились по Средиземью и уже готовы засесть за марафон фильмов Питера Джексона? Тогда не проходите мимо модификации Path of Hobbit к одной из самых популярных ролевых игр последнего десятилетия — TES V: Skyrim.

Моддер под ником Junk опубликовал новую версию своего дополнения, которая превращает Скайрим в Средиземье. Автор пишет, что воссоздал на движке все ключевые локации, включая поселения хоббитов, Дольн, Лихолесье, Озёрный город и Одинокую гору. Junk разместил около 500 (!) кастомных NPC, а также проработал новые квесты, заклинания, снаряжение и многое другое — поэтому он рекомендует сперва почитать внутриигровую книгу Guide To Middle Earth, которая появится у персонажа. Junk уточняет, что опирался на собственное видение книги, а не на экранизацию Питера Джексона.

Вот несколько скриншотов:

junk работает над модом с 2017 года, и с тех пор объём дополнения только растёт — нынешняя версия уже 1,07. Скачать Path of Hobbit можно на сайте Nexus, файл «весит» чуть больше 400 мегабайт, мод можно поставить на базовую версию игры (Special Edition не требуется).