Соскучились по Средиземью и уже готовы засесть за марафон фильмов Питера Джексона? Тогда не проходите мимо модификации Path of Hobbit к одной из самых популярных ролевых игр последнего десятилетия — TES V: Skyrim.
Моддер под ником Junk опубликовал новую версию своего дополнения, которая превращает Скайрим в Средиземье. Автор пишет, что воссоздал на движке все ключевые локации, включая поселения хоббитов, Дольн, Лихолесье, Озёрный город и Одинокую гору. Junk разместил около 500 (!) кастомных NPC, а также проработал новые квесты, заклинания, снаряжение и многое другое — поэтому он рекомендует сперва почитать внутриигровую книгу Guide To Middle Earth, которая появится у персонажа. Junk уточняет, что опирался на собственное видение книги, а не на экранизацию Питера Джексона.
Вот несколько скриншотов:
junk работает над модом с 2017 года, и с тех пор объём дополнения только растёт — нынешняя версия уже 1,07. Скачать Path of Hobbit можно на сайте Nexus, файл «весит» чуть больше 400 мегабайт, мод можно поставить на базовую версию игры (Special Edition не требуется).
Читайте также
Итоги 2010-х: 10 лучших фантастических видеоигр по версии читателей МФ
В топ вырвались несколько ролевых игр, третий BioShock, The Last of Us и симулятор страданий Dark Souls.
Комментарии (Правила дискуссии)