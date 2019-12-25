Друзья, 16 декабря мы запустили на неделю ультимативный опрос, в котором попросили вас назвать лучшую фантастическую игру десятилетия — из 48. Мы рассматривали всю фантастику: и фэнтези, и космооперу, и постапокалипсис, и фэнтези, и сай-фай, и тому подобное.

Этот опрос, как и предыдущий про фильмы, скорее развлекательный, чем серьёзный. Но какую-никакую картину он помогает составить. И если вы ищите, во что бы поиграть, то обязательно обратите внимание на эти проекты. Вот как выглядят результаты на основе 2951 голоса.

10. Fallout: New Vegas (2010)

За последовательницу третьей части и «последний годный фоллаут» проголосовали 3% участников — игра набрала 89 голосов.

Симулятор курьера 10-летней давности в своё время приняли тепло — средний балл прессы составил 84, а рейтинг игроков — 8,7. Спустя годы игра так и вовсе стала по-настоящему культовой.

9. Серия Dark Souls (2011-2015)

Серия тёмного фэнтези с богатой ролевой системой и упором на навыки игрока не просто заняла место в истории, а ещё и породила многочисленных подражателей и, в какой-то степени, установила новые правила жанра. За это её и полюбили — 91 голос (3%).

Оценки взяты без учёта дополнений.

Dark Souls (PS3-версия): 89 баллов от прессы и рейтинг 8,8 от игроков.

Dark Souls II (PS3-версия): 91 балл от прессы и рейтинг 8,1 от игроков.

Dark Souls III (PC-версия): 89 баллов от прессы и рейтинг 8,4 от игроков.

8. Deus Ex: Human Revolution (2011)

Возвращение культовой серии immersive sim в киберпанк-сеттинге почти полностью себя оправдало и подарило миру мем I Never Asked For This. Поклонники серии остались довольны историей Адама Дженсена и разнообразными подходами к заданию — 94 голоса (3%).

СМИ справедливо оценили игру в среднем на 90 баллов, а рейтинг игроков остановился 8,5 (PC-версия).

7. Серия Divinity: Original Sin (2014-2017)

Ролевые игры старой школы со сложной системой развития героя, пошаговыми боями, очками действий и механикой крафта стали глотком свежего воздуха для поклонников жанра. 103 голоса в нашем рейтинге (3%).

Без учёта расширенных изданий — с ними баллы ещё выше.

Divinity: Original Sin (PC-версия). Единодушие СМИ (средний балл 87) и игроков (оценка 8,7).

Divinity: Original Sin II (PC-версия). Средняя оценка прессы составила 93 балла, а игроков — 8,8.

6. BioShock: Infinite (2013)

Фантастический шутер об очередной утопии и множественных измерениях полюбился поклонникам оригинальной дилогии, а также привлёк фанатов закрученных сюжетов. Как итог — 125 голосов (4%).

Средняя оценка прессы составила 94, а рейтинг игроков — 8,6 (PC-версия).

5. The Last of Us (2013)

Экшен-адвенчура с элементами стелса и survival в постапокалиптическом антураже покорила сердца игроков трагичной историей и прописанными персонажами. 126 голосов в нашем рейтинге (4%), даже несмотря на эксклюзивность.

Без учёта ремастера.

Средний балл СМИ составил 95, а средняя оценка игроков 9,2.

4. Batman: Arkham City (2011)

Вторую часть в серии многие игроки по-прежнему называют лучшей — она взяла самые удачные решения из Asylum и применила их на большем масштабе, продолжив сюжет оригинала. 128 голосов в нашем рейтинге (4%).

СМИ поставили в среднем 91 балл, а игроки — 8,7 (версия для PC, для PS3 ещё выше).

3. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Пятая часть одной из самых известных серий ролевых игр в открытом мире. Признавайтесь, купили её на смарт-часы и микроволновку? Игра отрывается от конкурентов с 216 голосами (7%).

Критики оценили игру в среднем на 94 балла, а игроки поставили 8,2.

2. Mass Effect 2 (2010)

Вторая часть популярной космооперы так и осталась в сердцах как самая добротная и самая захватывающая. Третья дала несколько поводов для расстройств, а об Andromeda даже говорить не хочется. Отрыв ещё больше — 329 голосов (11%).

Пресса осталась в восторге — средний балл равен 94. Игроки же поставили оценку 8,8 (PC-версия).

1. The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

Большой открытый мир, брутальный Геральт, правильная озвучка, родные поля, европейская мифология, множество квестов, Трисс и Йеннифэр… Игра затягивает на сотню часов, и нет ничего удивительного, что она попала на первое место среди читателей «Мира фантастики». Обгон значительный — 831 голос, 28%.

Средний балл критиков равен 93, а у игроков даже чуть выше — 9,4 (PC-версия).