Итоги 2010-х: 10 лучших фантастических фильмов по версии читателей МирФ

Пришла пора подвести итоги нашего ультимативного вопроса в сфере лучших фантастических фильмов 2010-х. Мы рассматривали всю фантастику: и постапокалипсис, и фэнтези, и космооперы, и мистику, и прочие фантастические жанры.

Разумеется, опрос больше развлекательный, чем серьёзный, но определённое представление по нему составить можно. Вот как выглядят результаты на основе 4436 голосов.

10. «Мстители: Война бесконечности» (2018)

За «сольник Таноса» проголосовал 81 участник (2%).

Средняя оценка третьих «Мстителей» в СМИ на Metacritic составила 68 баллов, а зрители оценили картину на 8,7/10. Рейтинг IMDb — 8,5.

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9. «Мстители: Финал» (2019)

Грандиозное противостояние и путешествия во времени оценили 85 участников — 2% от общего числа.

СМИ оценили картину, в среднем, на 78 баллов. Зрители солидарны — 7,8/10. На IMDb оценка выше почти на балл — 8,5.

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8. «Грань будущего» (2014)

Фантастический боевик по мотивам ранобэ Хироси Сакурадзаки про войн с пришельцами-мимиками в духе «Дня Сурка» оценили 110 участников — это 3% проголосовавших.

Картину Дага Лаймана критики, в среднем, приняли тепло (71 балл), а зрители — так и вовсе с почти распростёртыми объятиями (8,6/10). На IMDb оценка пользователей где-то посередине — 7,9.

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7. «Марсианин» (2015)

За экранизацию книги Энди Вейера проголосовало 113 человек — 3%.

Фильм Ридли Скотта про одинокого фермера на Марсе в исполнении Мэтта Деймона полюбился и СМИ, и зрителям — средний балл равен 80, а оценка составила 8,0. На IMDb так же.

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6. «Прибытие» (2016)

За экранизацию рассказа Тэда Чана от Дени Вильнёва отдали голос 139 человек — 4% от всех участников.

Фантастика на тему лингвистики, сознания и первого контакта с пришельцами получила среднюю оценку в 81 балл от критиков. И столько же (8,1/10) от зрителей. На IMDb показатель чуть меньше — 7,9.

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5. «Хоббит» (2012-2014)

Три картины Питера Джексона мы включили в один пункт — за него проголосовали 232 участник (6%). К слову, это единственный кандидат в жанре фэнтези из топ-10!

«Хоббит: Неожиданное путешествие» — 58 баллов от СМИ и 8/10 от зрителей (7,8 на IMDb).

«Хоббит: Пустошь Смауга» — 66 баллов от СМИ и 7,8/10 от зрителей (7,8 на IMDb).

«Хоббит: Битва пяти армий» — 59 баллов от СМИ и 7/10 от зрителй (7,4 на IMDb).

4. «Начало» (2010)

За блокбастер Кристофера Нолана о вторжении во сны проголосовало 294 участника — это 7%.

СМИ оценили «сон внутри сна внутри сна» — на 74 балла. А вот зрители приняли картину куда теплее — 8,8/10. На IMDb рейтинг такой же.

3. «Бегущий по лезвию 2049» (2017)

Ещё один фильм Дени Вильнёва в топе — за него проголосовали 308 участников (8%).

Продолжение культовой картины Ридли Скотта в жанре киберпанка пришлось по нраву критикам и зрителям — 81 балл и рейтинг 8,2/10 соответственно. Оценка на IMDb — 8.

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2. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

За возрождённый постапокалиптический боевик от мастера жанра Джорджа Миллера отдали голос каждый 10-й участник — всего 377.

Критики влюбились в картину Миллера, который всему миру показал, как снимать кино. В итоге — 90 баллов от прессы и 8,6/10 от зрителей. На IMDb чуть скромнее — 8,1. Самый высокий балл от критиков в этом топе.

1. «Интерстеллар» (2014)

И снова Нолан, и снова гений. За него проголосовали почти каждый пятый (19%) участник, всего картина набрала 754 голоса, с большим отрывом обойдя ближайшего конкурента в лице «Дороги ярости».

Пресса оценила «Интерстеллар», в среднем, на 74 балла, а зрители — на 8,5/10. Примерно то же самое с IMDb — 8,6.