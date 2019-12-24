Дорогие друзья, мы продолжаем вместе с вами подводить итоги последних десяти лет! Сперва мы вас спросили про любимые фантастические фильмы (и вот что получилось), затем узнали ваше мнение о видеоиграх (результаты интересные, скоро выйдет отдельная заметка).
А теперь предлагаем выбрать фантастический сериал! Как и раньше, достойных вариантов много, но выбрать можно только один из семидесяти шести. Мы учитывали как уже завершившиеся сериалы, так и ещё идущие. Если не нашли свой вариант, предлагайте в комментариях! Помните, что под фантастикой мы подразумеваем фантастический жанр вообще, будь то мистика, хоррор, фэнтези, космоопера, сай-фай, постапокалипсис, городское фэнтези и так далее.
Голосование закроется 31 декабря в 20:00 по московскому времени. А на каникулах запустим ещё одно! Следите за новостями.
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