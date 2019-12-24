Дорогие друзья, мы продолжаем вместе с вами подводить итоги последних десяти лет! Сперва мы вас спросили про любимые фантастические фильмы (и вот что получилось), затем узнали ваше мнение о видеоиграх (результаты интересные, скоро выйдет отдельная заметка).

А теперь предлагаем выбрать фантастический сериал! Как и раньше, достойных вариантов много, но выбрать можно только один из семидесяти шести. Мы учитывали как уже завершившиеся сериалы, так и ещё идущие. Если не нашли свой вариант, предлагайте в комментариях! Помните, что под фантастикой мы подразумеваем фантастический жанр вообще, будь то мистика, хоррор, фэнтези, космоопера, сай-фай, постапокалипсис, городское фэнтези и так далее.

Голосование закроется 31 декабря в 20:00 по московскому времени. А на каникулах запустим ещё одно! Следите за новостями.

Лучший фантастический сериал 2010-х? 11.22.63

Агент Картер

Агенты «Щ.И.Т.»

Академия «Амбрелла»

Американская история ужасов

Американские боги

Благие знамения

Быть человеком

В лучшем мире

В поле зрения

Вечность

Ведьмак

Видоизменённый углерод

Восьмое чувство

Готэм

Гримм

Двойник

Демоны Да Винчи

Детективное агентство Дирка Джентли

Джессика Джонс

Джонатан Стрендж и мистер Норрелл

Древние

Жизнь матрешки

Игра престолов

Изгоняющий дьявола

Каратель

Карнивал Роу

Касл-Рок

Континуум

Королевство

Легион

Леденящие душу приключения Сабрины

Люди

Люцифер

Мандалорец

Мир Дикого Запада

ОА

Области тьмы

Однажды в сказке

Орвилл

Оставленные

Очень странные дела

Паранормальный Веллингтон

Пацаны

Почти человек

Призраки дома на холме

Проповедник

Пространство

Радиоволна

Рассказ служанки

Роковой патруль

Секретные материалы

Сорвиголова

Сосны

Сотня

Страшные сказки

Стрела

Твин Пикс

Темное дитя

Тёмные начала

Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления

Террор

Тьма

Флэш

Хемлок Гроув

Ходячие мертвецы

Хранители

Хэппи

Галавант

Человек в высоком замке

Чем мы заняты в тени

Чёрная материя

Черное зеркало

Чужестранка

Электрические сны Филипа К. Дика

Эш против Зловещих мертвецов ГолосоватьСмотреть результаты