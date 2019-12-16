Дорогие друзья, мы продолжаем вместе с вами подводить итоги последних десяти лет! Мы уже спрашивали вас о любимом фантастическом фильме (результаты получились интересными, скоро с ними выйдет отдельная заметка).

А теперь просим вас назвать любимую видеоигру! Достойных вариантов, как и с фильмами, было множество, но выбрать нужно только один пункт из сорока восьми. Некоторые игры мы объединили в серии, а для других выбрали самых значимых кандидатов. Если не нашли свой вариант, предлагайте в комментариях!

Голосование закроется 23 декабря в 20:00 по московскому времени. И не забудьте — уже скоро мы расскажем больше о третьем спецвыпуске «Мира фантастики» с подзаголовком «Ностальгия, супергерои и ничего нового», где подведём редакционные итоги десятилетия!

Лучшая фантастическая игра 2010-х

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