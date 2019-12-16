Дорогие друзья, мы продолжаем вместе с вами подводить итоги последних десяти лет! Мы уже спрашивали вас о любимом фантастическом фильме (результаты получились интересными, скоро с ними выйдет отдельная заметка).

А теперь просим вас назвать любимую видеоигру! Достойных вариантов, как и с фильмами, было множество, но выбрать нужно только один пункт из сорока восьми. Некоторые игры мы объединили в серии, а для других выбрали самых значимых кандидатов. Если не нашли свой вариант, предлагайте в комментариях!

Голосование закроется 23 декабря в 20:00 по московскому времени. И не забудьте — уже скоро мы расскажем больше о третьем спецвыпуске «Мира фантастики» с подзаголовком «Ностальгия, супергерои и ничего нового», где подведём редакционные итоги десятилетия!

Лучшая фантастическая игра 2010-х Alan Wake

Batman: Arkham City

BioShock: Infinite

Bloodborne

Control

Cuphead

Dark Souls

Darkest Dungeon

Death Stranding

Deponia (серия)

Deus Ex: Human Revolution

Diablo 3

Dishonored (вся серия)

Divinity: Original Sin (1 и 2)

DOOM

Fallout: New Vegas

Far Cry 3

God of War (2018)

Hellblade: Senua's Sacrifice

Life is Strange (вся серия)

Limbo + Inside

Mass Effect 2

Minecraft

Mortal Kombat (три части)

NieR: Automata

Nioh

Papers, please

Persona 5

Portal 2

Prey

Sekiro: Shadows Die Twice

Sid Meier's Civilization V и 6

StarCraft 2

Stardew Valley

Tales from Borderlands

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Last of Us

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Stanley Parable

The Walking Dead

To the Moon + Finding Paradise

Uncharted (серия)

Undertale

What Remains оf Edith Finch

Witcher 3: Wild Hunt

Wolf Amound Us

Wolfenstein: The New Order

XCOM (1 и 2) ГолосоватьСмотреть результаты