«Песни Гипериона» — вселенная Дэна Симмонса Парадоксальный и глубоко проработанный мир, невероятные масштабы и удивительная детализация, потрясающие воображение звездные баталии и тонкие психологические конфликты — рассказываем о вселенной «Песен Гипериона».

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Почему Стивен Хокинг предсказывает конец света? Великий физик то и дело угрожает человечеству гибелью. Пора волноваться за Землю — или за Хокинга? А может, эти пророчества — часть какого-то замысла?

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