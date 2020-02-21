В PlayStation Store сегодня началась еще одна распродажа, в рамках которой приличные скидки получили японские игры. Мы по традиции собрали самые выгодные предложения в одном материале.
- Ace Combat 7: Skies Unknown — 1499 рублей (было 4372 рубля);
- Catherine: Full Body — 1499 рублей (было 3499 рублей);
- Code Vein — 1999 рублей (было 3999 рублей);
- Dark Souls III — 599 рублей (было 2899 рублей);
- Dead or Alive 6 — 1499 рублей (было 3999 рублей);
- Devil May Cry 5 — 1199 рублей (было 2849 рублей);
- DmC Devil May Cry: Definitive Edition — 599 рублей (было 2299 рублей);
- Dragon Ball FighterZ — 937 рублей (было 3749 рублей)
- Final Fantasy VIII Remastered — 899 рублей (было 1399 рублей);
- Final Fantasy XV XV Royal Edition — 999 рублей (было 1999 рублей);
- Kingdom Hearts III — 1139 рублей (было 3799 рублей);
- Monster Hunter: World — 899 рублей (было 1799 рублей);
- NieR: Automata GOTY — 1149 рублей (было 2299 рублей);
- Nioh Complete Edition — 899 рублей (было 2299 рублей);
- Persona 5 — 1009 рублей (было 3999 рублей);
- Resident Evil 2 Remake — 1199 рублей (было 2299 рублей);
- Resident Evil 7 Gold Edition — 1499 рублей (было 2899 рублей);
- Shenmue III — 2599 рублей (было 3499 рублей);
- SoulCalibur Ⅵ Deluxe Edition — 2299 рублей (было 5899 рублей);
- Yakuza Zero — 599 рублей (было 1199 рублей).
Акция завершится 7 марта.
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Собрали самые выгодные предложения в одном материале.
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