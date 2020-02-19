В PlayStation Store сегодня стартовала новая распродажа, получившая название «Настоящие фавориты». В рамках акции многие относительно свежие игры получили скидки. А мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 2599 рублей (было 4499 рублей);
- Star Wars: Battlefront II — 899 рублей (было 1499 рублей);
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 1999 рублей (было 5899 рублей);
- Need For Speed Heat — 1999 рублей (было 4499 рублей);
- Days Gone — 1799 рублей (было 4499 рублей);
- Assassin’s Creed Odyssey — 1949 рублей (было 3999 рублей);
- The Witcher 3: Wild Hunt — 899 рублей (было 2599 рублей);
- Uncharted 4: A Thief’s End — 929 рублей (было 1199 рублей);
- Borderlands 3: Deluxe Edition — 2299 рублей (было 4999 рублей);
- Metro Exodus — 1499 рублей (было 4099 рублей);
- A Way Out — 899 рублей (было 1799 рублей);
- Тройной набор Crash + Spyro — 3659 рублей (было 6099 рублей);
- Anthem — 899 рублей (было 3999 рублей);
- Fallout 76 — 1199 рублей (было 2035 рублей);
- Detroit: Become Human Deluxe Edition — 929 рублей (было 2599 рублей);
- Assassin’s Creed Origins — 1199 рублей (было 3999 рублей);
- Boodborne: GOTY — 1069 рублей (было 1999 рублей);
- Vampyr — 1299 рублей (было 3749 рублей);
- Far Cry 5: Gold Edition — 1749 рублей (было 5099 рублей);
- GreedFall — 1799 рублей (было 3199 рублей).
Распродажа завершится 5 марта. Стоит отметить, что подписчики PS+ получат дополнительные скидки на некоторые игры.
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