Почему вымерли динозавры Перебираем все гипотезы учёных — от гигантского метеорита до мохнатой лапы наших предков — млекопитающих.

Как Чёрная Пантера в комиксах воевал с Ку-клукс-кланом и Людьми Икс А ещё Т’Чалла охотился на Фантастическую четвёрку, женился на Шторм и убил принца Атлантиды. Рассказываем удивительную историю Чёрной Пантеры и советуем лучшие комиксы о нём.

Записки Капитана Очевидность о бронелифчиках А ещё о лазерных мечах, кнопках самоуничтожения, конных арбалетчиках и летающих лошадях.

10 файлов киберпанка Что такое киберпанк? Матричные богатыри Нео, Морфеус и Тринити... Киберковбои киберспейса... Лабиринт отражений... Иноземье виртуального мира... Танцующий с киборгами и бегущий от репликантов... Пытаемся максимально чётко очертить границы жанра.