В PlayStation Store сегодня стартовала новая распродажа, получившая название «Настоящие фавориты». В рамках акции многие относительно свежие игры получили скидки. А мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.

Распродажа завершится 5 марта. Стоит отметить, что подписчики PS+ получат дополнительные скидки на некоторые игры.

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