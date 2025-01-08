«Пилтовер стал нам уроком» — что показали в трейлере «Добро пожаловать в Ноксус» и почему это важно для вселенной «Аркейна»

Свежий трейлер от Riot Games — официально всего лишь ежегодная кинематографичная реклама нового сезона «Лиги легенд». Но даже при поверхностном взгляде становится ясно — в этом году правила изменились. Что же перед нами: всего лишь очередное игровое видео или, страшно сказать, тизер сюжетного продолжения «Аркейна»?
«Добро пожаловать в Ноксус» чем-то похож на прочие игровые ролики по «Лиге легенд» — в пятиминутном видео от французской студии Fortiche, как и ранее, разворачиваются три разных сюжета, отражающих три разных конфликта в мире Рунтерры. Однако в этот раз все эти конфликты происходят в Ноксусе — жестокой империи в сердце этого мира. И даже более того: одна из историй напрямую продолжает сюжетную линию из сериала «Аркейн». А уж сцена после титров прямо намекает на продолжение всей истории! Это кажется важным событием для вселенной Рунтерры сразу по нескольким причинам. Fortiche приблизили стиль и качество анимации трейлера вплотную к «Аркейну» — с явным намерением, чтобы он воспринимался как послесловие к сериалу. Но самое важное — впервые за историю вселенной мир игры и мир сериала так связались друг с другом. Возможно, мы видим окончание эпохи бесконечных ретконов и альтернативных вселенных — начало слияния разрозненных и противоречивых версий лора в единое и цельное повествование. И пусть пока что мы всего лишь можем строить теории — намёков и доказательств вполне достаточно для попытки разбора. Что же мы увидели и узнали в трейлере?
Возвращение Мел
Главная связующая нить с сериалом «Аркейн» — неожиданное прямое продолжение истории одной из его героинь, Мел Медарды! Новоиспечённая глава клана Медарда прибывает к берегам земель Ноксуса — возвращается домой после долгого отсутствия. У древних врат, украшенных символами Чёрной Розы, она чувствует остатки древней магии — видения, что являются ей, выглядят как предупреждение. Похоже, что в Ноксусе у таких, как она, есть множество врагов.
В поисках природы своих магических сил Мел прибывает в город, раздираемый внутренними конфликтами
Что это может значить?
Наверняка Мел станет новым чемпионом в «Лиге легенд» — слухи о её появлении ходят уже давно. Однако сюжет предлагает ей ещё бо́льшую роль — героя-проводника в жестокий, интригующий мир Ноксуса. Ей предстоит определить, кто здесь будет её врагом, а кто другом.
Битва Дариуса и Трандла
На горной равнине (наверняка находящейся где-то в Фрельйорде) происходит поединок чести — Дариус, военачальник и чемпион Ноксуса, вступает в схватку с Трандлом, лидером морозных троллей и льдорождённым. В схватке не повезёт обоим — Трандл проиграет бой, оглушённый топором Дариуса (но, кажется, выживет), а Дариус получит увечье от ледяного проклятия, лежащего на дубине Трандла.
Чемпион, имеющий прозвище «Рука Ноксуса», получит травму, обморозив эту самую руку древней магией
Что это может значить?
Вполне возможно, что мы находимся в самом начале сюжетной арки Дариуса — генерала, посланного на захват северного Фрельйорда, но вернувшегося, чтобы застать в Ноксусе переворот. Солдат, вернувшийся с холода, — марионетка в руках интриганов, которая неизбежно сорвётся с их управляющих нитей.
Танец Катарины и Элизы
В этом сюжете дело происходит внутри Ноксуса — на балу с масками, в зале, украшенном символикой Чёрной Розы (тайной организации, сыгравшей большую роль во втором сезоне «Аркейна»). Вот только под одной из масок скрывается убийца — её зовут Катарина (один из старейших чемпионов внутри игры). Она хочет убить ноксианского вельможу, хозяина бала — но в последний момент дорогу ей преграждает телохранительница Элиза, женщина-паучиха. В танце из нитей и клинков Катарина выполняет свою задачу — ей удаётся устранить свою цель.
Однако битва с паучихой явно далека от завершения
Что это может значить?
Элиза тесно связана с Чёрной Розой и является одним из её агентов. Катарина же — убийца на службе у Свейна, одержимого ноксианского генерала, идеолога местного переворота (именно его личного ворона мы видели в финальной сцене второго сезона «Аркейна»!). Возможно, перед нами — первые ходы в шахматной игре Свейна против Чёрной Розы?
Сцена после титров: ЛеБланк, Владимир и демоническое оружие
Самое интересное происходит в сцене после титров, где двое важных персонажей вселенной обсуждают планы на весь мир Рунтерры! В самом сердце Чёрной Розы два её основателя — древняя волшебница ЛеБланк и вампир Владимир (не раз сражавшиеся и друг против друга) — обсуждают происходившее в сериале «Аркейн». ЛеБланк говорит:
«Пилтовер стал нам уроком. (...) Наш следующий ход должен быть не осторожным, но смелым»
В последних кадрах они обращают внимание на символ меча — подозрительно похожего на одного из Даркинов (бывших Богов-воинов, разумных и могущественных орудий, способных покорять разумы их носителей).
Возможно, мы уже видели ЛеБланк в «Аркейне» — в виде неясной тени. Однако в трейлере она впервые предстаёт в образе, близком к каноничному
Что это может значить?
Чёрная Роза, которой столетиями руководит ЛеБланк, желает сделать всё, чтобы остановить Катастрофу (Calamity) — событие, угрожающее уничтожить всю Рунтерру. Очевидно, случившееся в Пилтовере во втором сезоне «Аркейна» рассматривается как частный случай этой угрозы. У Чёрной Розы явно есть планы на прибытие Мел (как замечает Владимир, им стоит использовать «возможность, которую вынесло на берег»), однако нет согласия о том, какую тактику выбрать для наступающего кризиса. Возможно, ЛеБланк решится обратиться к помощи Даркинов — древних орудий, столь же могущественных, сколь и опасных.
«Добро пожаловать в Ноксус» трудно принять за обычный синематик к началу игрового сезона — уж больно серьёзными кажутся намерения Riot Games объединить вселенные сериала и игры. И даже если не считать его тизером новой анимационной истории, несомненно одно — шансов на то, что продолжение «Аркейна» развернётся именно в Ноксусе, стало заметно больше.