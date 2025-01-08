«Пилтовер стал нам уроком» — что показали в трейлере «Добро пожаловать в Ноксус» и почему это важно для вселенной «Аркейна»

«Добро пожаловать в Ноксус» чем-то похож на прочие игровые ролики по «Лиге легенд» — в пятиминутном видео от французской студии Fortiche, как и ранее, разворачиваются три разных сюжета, отражающих три разных конфликта в мире Рунтерры. Однако в этот раз все эти конфликты происходят в Ноксусе — жестокой империи в сердце этого мира. И даже более того: одна из историй напрямую продолжает сюжетную линию из сериала «Аркейн». А уж сцена после титров прямо намекает на продолжение всей истории!









Это кажется важным событием для вселенной Рунтерры сразу по нескольким причинам. Fortiche приблизили стиль и качество анимации трейлера вплотную к «Аркейну» — с явным намерением, чтобы он воспринимался как послесловие к сериалу. Но самое важное — впервые за историю вселенной мир игры и мир сериала так связались друг с другом. Возможно, мы видим окончание эпохи бесконечных ретконов и альтернативных вселенных — начало слияния разрозненных и противоречивых версий лора в единое и цельное повествование.









И пусть пока что мы всего лишь можем строить теории — намёков и доказательств вполне достаточно для попытки разбора.