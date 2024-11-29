Обсуждаем второй сезон «Аркейна» в 154 выпуске «Фантастического подкаста»

В этом выпуске « Фантастического подкаста » мы приветствуем вас в Рунтерре — вселенной главного анимационного сериала последних лет.

Сегодня ваши верные гиды Роман Файницкий, Олег Поторокин и Елена Щетинина вдоль и поперёк обсуждают второй сезон «Аркейна», а также заглядывают в самые потаённые уголки его мира. Внимание — обсуждение ведётся со спойлерами!

В этом выпуске:

• Токсичные осадки и незажившие травмы от игр в «Лигу Легенд».

• Восхищение «Аркейном»... и его осторожная критика.

• Взгляд со стороны на пути героев: от Амбессы до Хаймердингера.

• Внутренняя логика хекстека и хемтека.

• Скромное очарование ар-нуво и ар-деко.

• Фантазии о дальнейших историях в Рунтерре — от Демасии и до самой Шуримы.