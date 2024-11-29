Обсуждаем второй сезон «Аркейна» в 154 выпуске «Фантастического подкаста»

В этом выпуске «Фантастического подкаста» мы приветствуем вас в Рунтерре — вселенной главного анимационного сериала последних лет.
Сегодня ваши верные гиды Роман Файницкий, Олег Поторокин и Елена Щетинина вдоль и поперёк обсуждают второй сезон «Аркейна», а также заглядывают в самые потаённые уголки его мира. Внимание — обсуждение ведётся со спойлерами!
В этом выпуске:
• Токсичные осадки и незажившие травмы от игр в «Лигу Легенд».
• Восхищение «Аркейном»... и его осторожная критика.
• Взгляд со стороны на пути героев: от Амбессы до Хаймердингера.
• Внутренняя логика хекстека и хемтека.
• Скромное очарование ар-нуво и ар-деко.
• Фантазии о дальнейших историях в Рунтерре — от Демасии и до самой Шуримы.
…А также беседы о красоте и уродстве, войне и политике, науке и форменном безумии. Не будьте как Джинкс — присоединяйтесь к прослушиванию!
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