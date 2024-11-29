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#подкаст#консоли

Отмечаем 30 лет PlayStation в 153 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
5 декабря 13:00
35
На 153-й выпуск «Фантастического подкаста» выпускающий редактор журнала «Мир Фантастики» Евгений Пекло, сонибой в третьем [консольном] поколении Данил Ряснянский и журналист с пугающим стажем Сергей Цилюрик собрались обсудить самый популярный бренд игровых консолей в СНГ: PlayStation, которому исполнилось 30 лет!
В этом выпуске:
🕹 Когда мы впервые нажали на «крестик», чтобы победить.
🕹 Конкурс «Вспомни самый убогий эксклюзив PlayStation».
🕹 Три десятилетия консольных войн.
🕹PS5 Pro и дальнейшая судьба этого поколения.
И многое другое!

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#консоли
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