Разрушаем города вместе с Годзиллой в 152 выпуске «Фантастического подкаста»

Чу, через десятилетия доносится грозная поступь с Востока! Осенью 1954 года зрители впервые познакомились с гигантским радиоактивным ящером Годзиллой. За следующие семьдесят лет Король монстров несколько раз переписал каноны жанра, стал настоящим символом Страны восходящего солнца и снялся в без малого 40 разных фильмах: как японских, так и американских. Юлий Ким, Евгений Пекло и Илья Глазков поздравляют юбиляра и вспоминают славные (и не очень) страницы его истории.