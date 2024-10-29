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#подкаст#классика кино#Годзилла

Разрушаем города вместе с Годзиллой в 152 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
28 ноября 13:00
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Чу, через десятилетия доносится грозная поступь с Востока! Осенью 1954 года зрители впервые познакомились с гигантским радиоактивным ящером Годзиллой. За следующие семьдесят лет Король монстров несколько раз переписал каноны жанра, стал настоящим символом Страны восходящего солнца и снялся в без малого 40 разных фильмах: как японских, так и американских. Юлий Ким, Евгений Пекло и Илья Глазков поздравляют юбиляра и вспоминают славные (и не очень) страницы его истории.
В этом выпуске:
🦖 Почему первая «Годзилла» – фильм (почти) по реальным событиям;
🦖 Как Кинг Конг едва не сразился с гигантским монстром Франкенштейна;
🦖 Так ли уж плох «Годзилла» Роланда Эммериха;
🦖Хаотичные метаморфозы американской «Вселенной монстров»;
🦖Почему «Годзилла: Минус один» – один из лучших фильмов франшизы;
🦖Каким должен быть Король монстров: страшным или крутым.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#классика кино#Годзилла
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