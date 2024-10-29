Сражаемся за Азерот в 151 выпуске «Фантастического подкаста»

Схлестнулись орки, люди, маунты… Вы можете себе представить? Той самой «Вовке» уже 20 лет стукнуло! По этому случаю трое ветеранов военного ремесла (да чего уж там, три старых хрыча) Данил Ряснянский, Олег Поторокин и Артём Дубровский собрались в таверне, чтобы вспомнить прекрасные былые деньки, проведённые в легендарной MMORPG World of Warcraft.





В этом выпуске:



- Как «Варкрафт» вошёл в нашу жизнь одновременно с интернетом;



- От палёных дисков до платной подписки;



- Почему WoW — это целая жизнь;



- Байки из рейдов;



- Любимые сюжеты и локации;



- Где жена Манкрика;



- Куда пропали все убийцы;



- Когда WoW стал не торт, и стал ли.