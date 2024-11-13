Включаем Бэт-сигнал в 150 выпуске «Фантастического подкаста»

🦇 Тьма опустилась на Готэм, и улицы его наводнили бандиты всех мастей.
Компанию им решили составить Дмитрий Шепелёв, Сергей Мангасаров и Борис Блинохватов, чтобы обсудить все анимационные воплощения великого и ужасного Бэтмена: от гениального The Animated Series до свежего Caped Crusader.
Узнайте из выпуска:
🦇 У кого из супергероев больше всего экранизаций (ни за что не догадаетесь).
🦇 Как BTAS навсегда изменил анимацию на телевидении, и за что мы его любим.
🦇 Практически всё о Харли Квинн, хотя подкаст не о ней.
🦇 О единственной работающей вселенной DC за пределами комиксов. Прости, Зак.
🦇 Можно ли сделать новые мультсериалы о Бэтмене после априори самого лучшего.
🦇 Анимационные полнометражки DC: как не запутаться, что посмотреть и почему их продюсеры не любят Джеймса Ганна.
🦇 Стоит ли ждать второй сезон «Крестоносца в плаще».
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