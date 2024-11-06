Следим за выборами президента США в «Трансметрополитене» в 149 выпуске «Фантастического подкаста»

Внимание всему отребью этого Города! Это срочный выпуск «Фантастического Подкаста» о выборах президента США... Во вселенной комикса «Трансметрополитен»!
Этот выпуск — бунтарский. Он ломает устои, ломает правила и ломает саму нумерацию. Сегодня наши авторы, Роман Файницкий, Денис Старостин и Василий Владимирский собрались, чтобы призвать мятежный дух главного фантастического журналиста, Спайдера Иерусалима. Сегодня мы спорим, хамим, ругаемся, рефлексируем, и, конечно же, вовсю размахиваем Деревянной Ножкой Правды!
Сегодня мы:
- Ненавидим этот рисунок — океан красок культового творения Уоррена Эллиса
- Ненавидим этот Город — сложный, странный, безумный и обаятельный посткиберпанк «Трансметрополитена».
- Ненавидим эту работу — обсуждаем наивный, но притягательный взгляд на журналистику, а также решаем: нужен ли миру Спайдер Иерусалим?
- Ненавидим эти долбаные выборы: обсуждаем пророческую историю о демократах, республиканцах и популизме.
- И безудержно, бескомпромиссно, бесконечно любим Правду!
Помните — между Зверем и Улыбчивым нет выбора, но выбирать всё равно придётся. Поэтому закажите клонированной человечины, налейте себе эболы-колы и присоединяйтесь к шоу!
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