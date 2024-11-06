КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в ноябре 2024? Мировые премьеры (уж какие есть)
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024-го в кино? Фантастика, сказки и просто дичь
Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: от инди до Индии
Следуй за кроликом: история создания «Донни Дарко»

Классика

Последний волшебник: Марк Захаров и его сказочные миры
Безумные идеи, вырезанные из фильмов про Чужого
Подкасты
#подкаст#классика комиксов#комиксы
Следим за выборами президента США в «Трансметрополитене» в 149 выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император
6 ноября 18:30
9
Внимание всему отребью этого Города! Это срочный выпуск «Фантастического Подкаста» о выборах президента США... Во вселенной комикса «Трансметрополитен»!
Этот выпуск — бунтарский. Он ломает устои, ломает правила и ломает саму нумерацию. Сегодня наши авторы, Роман Файницкий, Денис Старостин и Василий Владимирский собрались, чтобы призвать мятежный дух главного фантастического журналиста, Спайдера Иерусалима. Сегодня мы спорим, хамим, ругаемся, рефлексируем, и, конечно же, вовсю размахиваем Деревянной Ножкой Правды!
Сегодня мы:
- Ненавидим этот рисунок — океан красок культового творения Уоррена Эллиса
- Ненавидим этот Город — сложный, странный, безумный и обаятельный посткиберпанк «Трансметрополитена».
- Ненавидим эту работу — обсуждаем наивный, но притягательный взгляд на журналистику, а также решаем: нужен ли миру Спайдер Иерусалим?
- Ненавидим эти долбаные выборы: обсуждаем пророческую историю о демократах, республиканцах и популизме.
- И безудержно, бескомпромиссно, бесконечно любим Правду!
Помните — между Зверем и Улыбчивым нет выбора, но выбирать всё равно придётся. Поэтому закажите клонированной человечины, налейте себе эболы-колы и присоединяйтесь к шоу!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#классика комиксов#комиксы
Рекомендуем
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Подкасты

Ищем жену в тумане Silent Hill в 148 выпуске «Фантастического подкаста»

Подкасты

Отдаём Терминатору одежду, ботинки и мотоцикл в 147 выпуске «Фантастического подкаста»
Идём со мной, если хочешь послушать!

Подкасты

Поддаёмся безумию спирали вместе с Дзюндзи Ито в 146 выпуске «Фантастического подкаста»
Время погрузиться в чёрно-белый кошмар

Подкасты

Ищем выход из лабиринта Фавна вместе с Гильермо дель Торо в 145 выпуске «Фантастического подкаста»
Не бойтесь чудовищ!

Подкасты

Ищем Сородичей в «Мире Тьмы» в 144 выпуске «Фантастического подкаста»
Поддерживайте ваш Маскарад!

Подкасты

Хотим второй завтрак из-за кулинарных книг в 143 выпуске «Фантастического подкаста»
Не слушайте на голодный желудок!

Подкасты

Листаем бумажные журналы в 142 выпуске «Фантастического подкаста»
Ах, этот запах типографской краски!

Подкасты

Решаем, что Pixar всё ещё тот, в 141 выпуске «Фантастического подкаста»
Или уже не тот?

Подкасты

Решаем, что Pixar уже не тот, в 140 выпуске «Фантастического подкаста»
Или всё ещё тот?

Подкасты

Выслеживаем неуловимого наёмника «Хроник Риддика» в 139 выпуске «Фантастического подкаста»
И стараемся не сгореть на солнце
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты