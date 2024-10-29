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#подкаст#классика игр#хоррор (ужасы)#Silent Hill
Ищем жену в тумане Silent Hill в 148 выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император
31 октября 12:00
70
В честь выхода ремейка штатный редакционный фанат Данил Ряснянский и внештатный критик Сергей Цилюрик снова отправляются в туманный городок, чтобы вспомнить лучшую часть сериала и поговорить про новую версию Silent Hill 2.
 В этом выпуске:
 - Почему SH 2 все ещё остаётся эталонным психологическим хоррором
 - Bloober Team до ремейка: восточноевропейские выскочки или недооценённые гении
 - Как манекен может многократно довести до инфаркта
 - Полный разбор всех концовок с жёсткими спойлерами
 - Какой ремейк лучше - Resident Evil 4, Dead Space или Silent Hill 2
 Если не прослушаете этот выпуск, вы обязательно испытаете чувство всепоглощающей вины!

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#классика игр#хоррор (ужасы)#Silent Hill
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