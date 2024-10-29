Ищем жену в тумане Silent Hill в 148 выпуске «Фантастического подкаста»

В честь выхода ремейка штатный редакционный фанат Данил Ряснянский и внештатный критик Сергей Цилюрик снова отправляются в туманный городок, чтобы вспомнить лучшую часть сериала и поговорить про новую версию Silent Hill 2.
В этом выпуске:
- Почему SH 2 все ещё остаётся эталонным психологическим хоррором
- Bloober Team до ремейка: восточноевропейские выскочки или недооценённые гении
- Как манекен может многократно довести до инфаркта
- Полный разбор всех концовок с жёсткими спойлерами
- Какой ремейк лучше - Resident Evil 4, Dead Space или Silent Hill 2
Если не прослушаете этот выпуск, вы обязательно испытаете чувство всепоглощающей вины!
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