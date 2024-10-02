Отдаём Терминатору одежду, ботинки и мотоцикл в 147 выпуске «Фантастического подкаста»

И восстали машины из пепла ядерного огня...

Дмитрий Шепелёв, Илья Глазков, Кирилл Размыслович и Юлий Ким отправляются на 40 лет в прошлое, чтобы по пути подробно разобрать всю серию о роботах-убийцах и искусственном интеллекте: от фильма 1984 года до аниме-сериала 2024-го.



Узнайте из выпуска:

• Как Терминатор ворвался в наше детство и какие сцены пугали нас больше всего.

• Почему Арнольд Шварценеггер отличный комик, а Сара Коннор — вовсе не пример сильного женского персонажа.

• Как Эдвард Фёрлонг потерял роль в «Терминаторе-3».

• Каким был «Терминатор: Да придёт спаситель» в оригинальном сценарии и спасло ли бы это его от провала.

• Кто мог сыграть бомжа, у которого Кайл Риз отобрал штаны, и почему «Генезис» — худший фильм серии.

• Почему «Тёмные судьбы» не так уж и плохи (но не спасают франшизу), а «Битва за будущее» — лучшее продолжение «Судного дня».