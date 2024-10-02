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#подкаст#классика кино#Терминатор
Отдаём Терминатору одежду, ботинки и мотоцикл в 147 выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император
24 октября 12:00
138
И восстали машины из пепла ядерного огня...
Дмитрий Шепелёв, Илья Глазков, Кирилл Размыслович и Юлий Ким отправляются на 40 лет в прошлое, чтобы по пути подробно разобрать всю серию о роботах-убийцах и искусственном интеллекте: от фильма 1984 года до аниме-сериала 2024-го.
Узнайте из выпуска:
• Как Терминатор ворвался в наше детство и какие сцены пугали нас больше всего.
• Почему Арнольд Шварценеггер отличный комик, а Сара Коннор — вовсе не пример сильного женского персонажа.
• Как Эдвард Фёрлонг потерял роль в «Терминаторе-3».
• Каким был «Терминатор: Да придёт спаситель» в оригинальном сценарии и спасло ли бы это его от провала.
• Кто мог сыграть бомжа, у которого Кайл Риз отобрал штаны, и почему «Генезис» — худший фильм серии.
• Почему «Тёмные судьбы» не так уж и плохи (но не спасают франшизу), а «Битва за будущее» — лучшее продолжение «Судного дня».
• Чего ждать после «Терминатора Зеро».

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#классика кино#Терминатор
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