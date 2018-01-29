Netflix представил первый тизер нового загадочного сериала «Дождь» (The Rain). Это необычный постапокалипсис, в котором болезнь распространяется при помощи дождя.

Действие сюжета разворачивается спустя шесть лет после того, как смертоносный вирус погубил почти всё человечество. Всё это время в бункере скрывались брат и сестра, но вскоре им пришлось покинуть убежище и отправиться на поиски пропавшего отца. Всё, что он оставил — записную книжку, в которой описан вирус и опасности нового мира. Главное правило гласит: ни в коем случае не попадайте под дождь!

Премьера сериала намечена на весну этого года.