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Dragon Age: The Veilguard стала лучшей игрой 2024 года по версии TIME

Андрей Квасков
6 декабря 18:35
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Авторитетное издание TIME одним из первых подвело итоги 2024 года. Редакция составила топ-10 лучших игр, вышедших за последние 11 месяцев.

Первое место заняла Dragon Age: The Veilguard, которую журналисты отметили за редактор персонажей, увлекательный сюжет и интересных напарников главного героя. Новинку от BioWare в TIME назвали «освежающим» проектом в серии, который насыщен лором, но не забывает развлекать сражениями.

На втором месте расположился платформер Astro Bot, а тройку лидеров заняла Final Fantasy VII Rebirth.

Топ-10 лучших игр 2024 года по версии TIME:
  1. Dragon Age: The Veilguard
  2. Astro Bot
  3. Final Fantasy VII Rebirth
  4. Silent Hill 2
  5. Neva
  6. Alan Wake 2: Night Springs и The Lake House
  7. Black Myth: Wukong
  8. Star Wars Outlaws
  9. Lego Horizon Adventures
  10. Helldivers 2.

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Андрей Квасков
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