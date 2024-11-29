Dragon Age: The Veilguard стала лучшей игрой 2024 года по версии TIME

Авторитетное издание TIME одним из первых подвело
итоги 2024 года. Редакция составила топ-10 лучших игр, вышедших за последние 11 месяцев.
Первое место заняла Dragon Age: The Veilguard, которую журналисты отметили за редактор персонажей, увлекательный сюжет и интересных напарников главного героя. Новинку от BioWare в TIME назвали «освежающим» проектом в серии, который насыщен лором, но не забывает развлекать сражениями.
На втором месте расположился платформер Astro Bot, а тройку лидеров заняла Final Fantasy VII Rebirth.
Топ-10 лучших игр 2024 года по версии TIME: