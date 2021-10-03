Джейден Мартелл и Дональд Сазерленд сыграют в экранизации «Телефона мистера Харригана» Стивена Кинга

Как сообщает TheWrap, Дональд Сазерленд и Джейден Мартелл сыграют в очередной экранизации Стивена Кинга — она будет снята по повести «Телефон мистера Харригана» для Netflix.

Джейден Мартелл известен своими ролями в фильмах «Достать ножи», «Оно» и «Защищая Джейкоба ». Также он недавно получил главную роль в ремейке фильма «Пропащие ребята». Дональд Сазерленд же знаком зрители по кинокартинам «Гордость и предубеждение», «К звездам», «Голодные игры».

Сюжет «Телефона мистера Харригана» вращается вокруг мальчика по имени Крэйг (Мартелл), который подружился с пожилым миллиардером мистером Харриганом. Когда престарелый товарищ подростка умирает, парень неожиданно узнаёт, что может общаться с ним через iPhone, похороненный вместе с бизнесменом.

Джон Ли Хэнкок, снявший ранее «В погоне за Бонни и Клайдом» и «Дьявола в деталях», станет режиссёром и сценаристом фильма, а спродюсируют его Райан Мерфи и Джейсон Блюм.

«Телефон мистера Харригана» станет уже четвёртой экранизацией работ Стивена Кинга для Netflix. Ему предшествовали «Игра Джеральда», «1922», «В высокой траве».

Съёмки стартуют уже в этом месяце. Ожидается, что фильм выйдет в 2022 году.