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    Джейден Мартелл и Дональд Сазерленд сыграют в экранизации «Телефона мистера Харригана» Стивена Кинга

    3 октября 2021
    03.10.2021
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    Как сообщает TheWrap, Дональд Сазерленд и Джейден Мартелл сыграют в очередной экранизации Стивена Кинга — она будет снята по повести «Телефон мистера Харригана» для Netflix.

    Джейден Мартелл известен своими ролями в фильмах «Достать ножи», «Оно» и «Защищая Джейкоба ». Также он недавно получил главную роль в ремейке фильма «Пропащие ребята». Дональд Сазерленд же знаком зрители по кинокартинам «Гордость и предубеждение», «К звездам», «Голодные игры».

    Сюжет «Телефона мистера Харригана» вращается вокруг мальчика по имени Крэйг (Мартелл), который подружился с пожилым миллиардером мистером Харриганом. Когда престарелый товарищ подростка умирает, парень неожиданно узнаёт, что может общаться с ним через iPhone, похороненный вместе с бизнесменом.

    Джон Ли Хэнкок, снявший ранее «В погоне за Бонни и Клайдом» и «Дьявола в деталях», станет режиссёром и сценаристом фильма, а спродюсируют его Райан Мерфи и Джейсон Блюм.

    «Телефон мистера Харригана» станет уже четвёртой экранизацией работ Стивена Кинга для Netflix. Ему предшествовали «Игра Джеральда», «1922», «В высокой траве».

    Съёмки стартуют уже в этом месяце. Ожидается, что фильм выйдет в 2022 году.

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