Джеймс Ганн стал одним из руководителем DC Studios. Он будет отвечать за кино- и телевселенную

Режиссёр Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран (работал над фильмами DC и хоррор-франшизами вроде «Няня», «Заклятие» и «Проклятие Аннабель») стали новыми руководителями DC Studios. Сафран сосредоточится на бизнесе и продакшене, а за творческое направление будет отвечать Ганн.

Замена произошла после ухода руководителя DC Films Уолтера Хамады. Ганна и Сафрана назначил глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. Именно перед ним напрямую дуэт будет нести ответственность.

Источники The Hollywood Reporter отмечают, что сделка носит эксклюзивный характер и рассчитана на четыре года. Цель в том, чтобы Ганн был не просто продюсером, а куратором проектов.

При этом, в отличие от Marvel Studios, не все фильмы и сериалы DC находятся в единой вселенной. Как говорят источники издания, сиквел «Джокера» по-прежнему разрабатывается в отдельной вселенной, его продюсеры не будут подотчётны Ганну и Сафрану. И своя вселенная запущена у Мэтта Ривза, который снял «Бэтмена». Пока неизвестно, как будут обстоять дела с будущими фильмами Ривза про злодеев Готэма. Возможно, их тоже будут курировать Ганн и Сафран.

Ранее Ганн написал и снял для DC свой «Отряд самоубийц». Кроме того, он занимался производством сериала «Миротворец» (шоу продлили на второй сезон, им тоже занимается Ганн). Вдобавок, в планах режиссёра снять некий сериал про Аманду Уоллер.