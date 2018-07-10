Слухи о том, что знаменитый по роли Соколиного глаза в фильмах кинематографической вселенной Marvel актёр присоединился к касту «Спауна», подтвердили в Deadline. Режиссёр картины Тодд Макфарлейн сообщил изданию, что Реннер сыграет детектива Твича Уильямса, который будет помогать знаменитому демоническому герою.

Нам была необходима как можно более сильная личность, ведь он станет лицом фильма. Я вновь использовал свой простодушный голливудский подход и предложил начать с вершины до самого низа. Джереми Реннер оказался на самом верху. Тодд Макфарлейн

Режиссёр и одновременно создатель оригинальных комиксов сравнивает Спауна (роль которого исполнит Джейми Фокс) и детектива Уильямса с королём Артуром и сэром Ланселотом. Это сходство выражается не просто в физических особенностях героев, но в сочетании их ума и силы.

У фильма ещё нет точной даты релиза.