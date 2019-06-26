Писатель Джо Хилл — сын Стивена Кинга — занял пост куратора серии хоррор-комиксов Hill House, которые будут выходить в издательстве DC. Сценарии к некоторым из серии комиксов он пишет сам.

Хилл признался, что всегда видел себя в первую очередь как автора комиксов. У него уже есть некоторый опыт работы в этом формате — он писал сценарии к «Ключам Локков».

Когда я только начал, то почти сразу понял, что это моё. Это та версия писательства, которая нравится мне больше всего.

Джо Хилл

Всего в серию войдут пять линеек:

Basketful of Heads расскажет о волшебном топоре, который отрубает головы за один удар, но после этого они все ещё могут говорить. Его напишет Джо Хилл, а нарисует Leomacs.

Джо Хилл станет куратором серии хоррор-комиксов DC

The Dollhouse Family посвящён девочке Алисе с большим кукольным домом и волшебными куклами. Его авторами выступят Майк Кэри и Питер Гросс.

Джо Хилл станет куратором серии хоррор-комиксов DC 1

Сюжет The Low, Low Woods будет сконцентрирован на шахтёрском городке в Пенсильвании, в котором бушует чума, стирающая воспоминания. Его напишет Кармен Мария, а нарисует Дэни.

Джо Хилл станет куратором серии хоррор-комиксов DC 2

Daphne Byrne расскажет про девочку Дафни, которая обнаруживает загадочное существо в своём теле. Его авторы — Лора Маркс и Келли Джонс.

Джо Хилл станет куратором серии хоррор-комиксов DC 3

Plunge — это история про сверхъестественное среди ледников, вдохновлённая фильмом «Нечто». Над этим комиксом поработает Джон Хилл и пока неизвестный художник.

Джо Хилл станет куратором серии хоррор-комиксов DC 4

Все комиксы начнут выходить осенью. Первый выпуск Basketful of Heads появится 30 октября.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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