Издательство DC Comics объявило о масштабной реорганизации к 2020 году. До конца 2019-го DC закроет импринт Vertigo, в рамках которого выходили такие серии, как «Песочный человек», «Сказки» и другие известные взрослые работы.

С 2020-го издательство будет выпускать комиксы под тремя брендами:

— DC Kids: для аудитории читателей от 8 до 12 лет.

— DC: с возрастным рейтингом 13+, именно здесь будут выходить все основные супергеройские серии.

— DC Black Label: в эту категорию войдут серии для читателей от 17 лет.

По словам одного из соиздателей DC Джима Ли, компания не планирует бросать серии и отменять анонсированные книги.

DC запустило Vertigo в 1993 году, и в его рамках выходили такие известные серии «Песочный человек», «Проповедник», «Сказки», 1000 Bullets и Hellblazer, который стартовал ещё у издательства DC. Главным редактором импринта с 1993-й по 2013-й была Карен Бергер, которая покинула пост из-за творческих разногласий.