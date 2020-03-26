25 марта в твиттере «Доктора Кто» появился ролик, записанный Джоди Уиттакер в образе Тринадцатой для фанатов сериала. В нем Повелительница времени дала несколько советов, которые должны помочь нам пережить пандемию коронавируса.

Срочное включение! Если вы видите это, Тардис, должно быть, обнаружила всплеск психологических сигналов откуда-то в пространстве и времени. Думаю, кто-то где-то просто сильно переживает. Я на самом деле сейчас нахожусь в самоизоляции, но мне нравится говорить, что я скрываюсь от армии сонтаранцев.

Доктор рекомендует придерживаться следующих правил:

Вот что я делаю в любой трудной ситуации. Во-первых, запомните — вы справитесь с этим, все будет хорошо. Даже если вам кажется иначе. Даже если вы переживаете. Тьма никогда не победит. Во-вторых, рассказывайте анекдоты. Даже плохие. Особенно плохие. Я в них очень хороша. В-третьих, будьте добрее. Даже добрее, чем вы были вчера. А я знаю, что вчера вы были душками. Присматривайте друг за другом. Вы не единственный, кто беспокоится. Разговоры и обмен информацией тоже помогут. Уделяйте внимание друзьям, соседям, людям, которых вы едва знаете, и семье. Потому что в конечном счете все мы — семья. В-четвертых, прислушивайтесь к науке и докторам, ладно? Они вас прикроют. В-пятых, оставайтесь сильными и мыслите позитивно. Увидимся совсем скоро.

 

Читайте также

Кто теперь Доктор Кто? Правда ли финал 12 сезона обрушил канон сериала

Кто теперь Доктор Кто? Правда ли финал 12 сезона обрушил канон сериала

 09.03.2020

В новом сезоне мы узнали нечто сногсшибательное о Повелителе времени.. или уже не повелителе?

«Доктор Кто», 12 сезон: эталонное «внезапно» и старые знакомые 7

«Доктор Кто», 12 сезон: эталонное «внезапно» и старые знакомые

 12.03.2020

Второй сезон Криса Чибнелла обрушил на зрителей неожиданные возвращения давних героев, встречи со старыми врагами и революционные откровения.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.