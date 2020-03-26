25 марта в твиттере «Доктора Кто» появился ролик, записанный Джоди Уиттакер в образе Тринадцатой для фанатов сериала. В нем Повелительница времени дала несколько советов, которые должны помочь нам пережить пандемию коронавируса.
Срочное включение! Если вы видите это, Тардис, должно быть, обнаружила всплеск психологических сигналов откуда-то в пространстве и времени. Думаю, кто-то где-то просто сильно переживает. Я на самом деле сейчас нахожусь в самоизоляции, но мне нравится говорить, что я скрываюсь от армии сонтаранцев.
Доктор рекомендует придерживаться следующих правил:
Вот что я делаю в любой трудной ситуации. Во-первых, запомните — вы справитесь с этим, все будет хорошо. Даже если вам кажется иначе. Даже если вы переживаете. Тьма никогда не победит. Во-вторых, рассказывайте анекдоты. Даже плохие. Особенно плохие. Я в них очень хороша. В-третьих, будьте добрее. Даже добрее, чем вы были вчера. А я знаю, что вчера вы были душками. Присматривайте друг за другом. Вы не единственный, кто беспокоится. Разговоры и обмен информацией тоже помогут. Уделяйте внимание друзьям, соседям, людям, которых вы едва знаете, и семье. Потому что в конечном счете все мы — семья. В-четвертых, прислушивайтесь к науке и докторам, ладно? Они вас прикроют. В-пятых, оставайтесь сильными и мыслите позитивно. Увидимся совсем скоро.
Incoming message… #DoctorWho pic.twitter.com/lTXziuzWVQ
— Doctor Who on BBC America (@DoctorWho_BBCA) March 25, 2020
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