Свою эру в сериале шоураннер Крис Чибнелл начал довольно скромно, если не считать смелый выбор женщины на роль Доктора. Первый его сезон выдался на редкость спокойным и ровным, прямо-таки по учебнику. Несмотря на плюсы — например, удачные исторические серии, — он заметно бледнел на фоне яркой, полной экшена и громких событий эры Стивена Моффата. Никаких многосерийных историй, сезонных арок и старых врагов, никаких сенсаций. Неясно было, таков ли в принципе стиль Чибнелла или же это затишье перед бурей и подготовка почвы для чего-то глобального. Верным оказался второй вариант. С самого начала 12-го сезона Чибнелл пустился во все тяжкие и обрушил на зрителей неожиданные возвращения давних героев, встречи со старыми врагами, а также новые революционные откровения о самом Докторе — более или менее ожидаемые в зависимости от того, любите ли вы на досуге начитаться спойлеров в сети.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Начал Чибнелл с того, что вернул в сериал Мастера, на этот раз в исполнении Саши Дхавана. Саша не новичок в «Докторе Кто» — ранее он сыграл режиссёра Вариса Хуссейна в докудраме «Приключение в пространстве и времени» и озвучил пару персонажей в аудиопьесах. А ещё в 11-м сезоне Саше предлагали сыграть второстепенную роль в серии «Демоны Пенджаба», но ему пришлось отказаться. Оно и к лучшему, потому что иначе роль Мастера ему вряд ли бы предложили, а справился он с ней прекрасно. Саша хорош как в роли безобидного и умильного агента О, которым притворялся Мастер, так и в роли самого Мастера — эксцентричного, одержимого, безумного. А временами в нём явно видится Мастер Джона Симма, что рождает приятную ностальгию. Вместе с тем возникает вопрос, куда подевался весь личностный рост Мастера, который прошла Мисси в десятом сезоне. Она готова была встать на сторону Доктора и даже убила свою раннюю версию, чтобы её остановить, но здесь мы наблюдаем Мастера, который регрессировал обратно и прекрасно себя чувствует по этому поводу. Никто не объяснил, почему так вышло и каким образом Мастер пережил события «Падения Доктора». Видимо, главная причина регресса одна: Мастер узнал правду о Повелителях времени, и она причинила ему такую душевную боль, что он снова слетел с катушек и вырезал подчистую весь Галлифрей. Или же всё ещё проще — Мастер Саши идёт по хронологии до Мисси, а не после неё.

Жанр: хронофантастика, космоопера Шоураннер: Крис Чибнелл В ролях: Джоди Уиттакер, Мандип Гилл, Брэдли Уолш, Тосин Коул Премьерный показ: 1 января — 1 марта 2020, BBC Продолжительность: 10 серий по 40-50 минут

Интересным образом, случайно или намеренно, Чибнелл шагает в ногу с современным кинематографом. Первая двухсерийка сезона, вплоть до названия Spyfall, служит отсылкой к шпионским фильмам о Джеймсе Бонде, — и именно в этом году выходит очередная часть бондианы под названием «Не время умирать». В четвёртой серии фигурируют Никола Тёсла и Томас Эдисон — и как раз в конце прошлого года состоялась мировая премьера фильма «Война токов», повествующего об их противостоянии. От экологической повестки сериал тоже не отстаёт (порой слишком уж прямолинейно выдавая поучения на эту тему): серия «Сирота-55» посвящена последствиям глобального потепления, а «Праксей» — загрязнению окружающей среды.

Надо отдать должное создателям: сезон получился весьма разнообразным, и тематически, и географически, и в плане атмосферы. Как и в прошлом сезоне, очень приятными оказались исторические серии: «Ночь ужасов Николы Теслы» и «Призраки виллы Диодати». В первой из них Доктор знакомится с обаятельным изобретателем-физиком и находит с ним много общего, а во второй встречает лорда Байрона и Мэри Шелли — в ту самую ночь, когда та придумала «Франкенштейна». Исторические личности присутствуют и в двухсерийке «Спайфолл» — в лице английского математика Ады Лавлейс и разведчицы Нур Инайят Хан. Все эти эпизоды по-своему радуют: живыми и приятными персонажами, атмосферой эпохи, да и сюжетом тоже.

Лучшей же в сезоне, пожалуй, вышла серия «Беглец джудунов». Мало кто ждал от неё чего-то, помимо скромной истории про пришельцев, которых в сериале уже много лет не было и по которым никто особо не скучал. Но именно в ней неожиданно вернулся давний и любимый зрителями персонаж, и в ней же нам впервые намекнули, что в прошлом Доктора скрыта важная и масштабная тайна.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Как ни печально, насладиться обществом Джека Харкнесса нам удалось всего минут пять, и в финале, вопреки надеждам, его не было. Вероятно, он ещё появится позднее. Джо Мартин в роли Доктора-Рут тоже возмутительно мало. Да, ей посвящена целая серия, и в конце сезона она появляется ещё на минутку, но этого определённо недостаточно, учитывая, как она важна для сюжета, да и вообще хороша. В Докторе-Рут есть та самая «докторскость», которую некоторые зрители до сих пор не смогли усмотреть в Тринадцатой. Она прямолинейна, уверена в себе, резковата и отчасти напоминает Двенадцатого. Будем надеяться, что мы ещё увидим её в следующем сезоне.

Создатели вообще безжалостно лишают нас тех, на кого хотелось бы посмотреть побольше. К примеру, новости о появлении Стивена Фрая в первой серии были весьма многообещающими, но прожил его герой очень недолго и на экране не задержался. Хорошо ещё, что Саши Дхавана в сериях с его участием хоть отбавляй: финальная серия «Дети вне времени» — вообще, можно сказать, его бенефис.

Насыщенность событий позволяет и Джоди Уиттакер по-новому проявить себя в роли Доктора — вместе с тоном повествования изменилась и она. Если прежде Тринадцатая была просто абстрактно дружелюбной, социально неприспособленной и нарочито позитивной, то теперь посерьёзнела, помрачнела, и спутники наконец поняли, как мало знают о ней. С виду очень отзывчивая и открытая, она оказывается довольно замкнутой, понемногу отдаляется от спутников, порой проявляет жёсткость и чётко даёт понять: в их команде все равны только до тех пор, пока она это позволяет.

Особенно хорош момент в финале сезона, когда Доктор наконец срывается на гнев под давлением тяжёлых открытий. Таких сильных эмоциональных сцен хотелось бы видеть побольше, особенно учитывая, что Тринадцатая часто бывает пассивна.

Недостатков, увы, тоже хватает. В некоторых сериях — например, в «Сироте-55», — многовато бесполезных персонажей с не слишком убедительной мотивацией и спорной логикой принятия решений. Спутники Доктора раскрываются лучше, чем в прошлом сезоне, особенно в психологически-хоррорной серии «Вы слышите меня», но всё-таки недостаточно. Три спутника — это слишком много, и за десятилетия истории сериала мы не раз в этом убеждались. Грэм и Райан, судя по всему, скоро покинут сериал, и это к лучшему: тогда у Ясмин Хан будет возможность раскрыться по-настоящему. Все трое — приятные люди, каждый по-своему приносит пользу и участвует в сюжете, но им всё ещё недостаёт индивидуальности, присущей каждому из одиночных ньюскульных спутников Доктора.

Ещё один явный минус сезона — неудовлетворительные развязки. Снова и снова создатели широко замахиваются, создавая для героев глобальные проблемы, на первый взгляд неразрешимые, — и как минимум трижды за сезон они преодолеваются как-то уж слишком легко и быстро, будь то всепланетная атака пришельцев из другого измерения, сражение с бессмертными богами или вообще вся арка сезона. Всё это, конечно, ярко и интересно, но невыдержанная кульминация оставляет смешанное послевкусие. Кажется, что авторам тесновато в рамках заданного экранного времени и многое обрело бы смысл, будь этого времени больше. Что ж, по крайней мере, этому сезону определённо не свойственна затянутость, за которую ругали предыдущий.

Главное открытие сезона, переворачивающее канон с ног на голову, тоже по-своему интересно, но порождает много вопросов в духе «а как же тогда?» и «зачем?». Подробнее об этом мы недавно писали. На эти вопросы Чибнелл пока не ответил, но здесь можно и подождать — у него ещё есть время, чтобы сказать всё недосказанное. В конце года нас ожидает спецвыпуск, в котором снова вернутся далеки и, может быть, Джек Харкнесс, а 13-й сезон сериала выйдет в 2021 году.