Подошёл к концу 12-й сезон «Доктора Кто», и завершение его вышло громким и противоречивым. В ходе всего сезона шоураннер Крис Чибнелл подбрасывал зрителям намёки на масштабную тайну, которая касается истории и самого Доктора, и его народа. Мы уже гадали, в чём может быть её суть, и одна из версий оказалась верна.

Осторожно, спойлеры!

Итак, загадочное «дитя вне времени», от которого произошла раса Повелителей времени, — это Доктор.

Эта версия была одной из самых предсказуемых, но трудно было поверить, что создатели пойдут на такие масштабные изменения во вселенной сериала. Прежде Доктор был просто одним из Повелителей времени — не самым прилежным учеником, свободолюбцем, авантюристом. Он всегда выделялся среди своих, но лишь тем, что пошёл против их убеждений, угнал космический корабль и сбежал путешествовать по Вселенной забавы ради. Теперь же выяснилось, что он не рядовой галлифреец, а таинственное существо из другого мира, просто не помнит об этом. Именно у него Повелители времени позаимствовали способность к регенерации. И если ранее мы полагали, что всего у Доктора было четырнадцать инкарнаций, то теперь выходит, что до Первого были ещё Доктора и на свете их могут быть десятки, сотни и тысячи.

Как относиться к таким новостям, каждый решает сам. С одной стороны, здесь можно усмотреть ответы на некоторые вопросы. Например, о том, был ли Доктор когда-нибудь маленькой девочкой, как намекала в девятом сезоне Мисси. Или о давних противоречиях в возрасте Доктора: ещё в классике Третий, например, утверждал, что жил тысячи лет, а в других сериях до самой середины ньюскула говорилось, что ему не больше тысячи. При желании на основе этого можно даже предположить, что временами Доктор вспоминает что-то о забытой эпохе своей жизни, но лишь мимолётно и отрывками.

Сюда же можно отнести и вопрос, почему в классической серии «Мозг Морбиуса» были показаны восемь неизвестных нам лиц Доктора, предшествующих Первому. В той серии создатели действительно хотели намекнуть, что до Первого были ещё Доктора. Но с тех пор это забылось, а многие другие серии говорят об обратном. В финале 12-го сезона кадры из «Морбиуса» показаны аж дважды, и это явно неспроста.

К слову об олдскуле: Доктору не впервые приписывают важную тайную роль в становлении Повелителей времени. В 1980-х редактор сценариев Эндрю Картмел со своей командой намеревались сделать Доктора едва ли не богом, который помог сформировать общество таймлордов и усовершенствовать технологию хронопутешествий. Это породило в последних двух сезонах классики ряд намёков на то, что Доктор не совсем Повелитель времени и обладает необычными для своего вида способностями. Но вскоре сериал закрыли, а эти идеи отчасти обрели реализацию в расширенной вселенной «Доктора Кто».

Да, открытие о «Дитя вне времени» даёт ответы на некоторые вопросы. Но куда больше вопросов оно порождает. Если Доктор — существо из другой реальности, значит, он вообще не Повелитель времени. Но ведь нам не раз говорили, что у Доктора физиология галлифрейца. Что это значит? Что галлифрейцы полностью изменились по образу и подобию Доктора? Или же в конце концов они изменили его физиологию под себя?

Как мы знаем из серии, Доктор вступил в секретное галлифрейское спецподразделение Дивизион, а после службы ему стёрли память. Может ли быть, что, когда Доктора лишали воспоминаний, ему также переписали физиологию каким-нибудь устройством вроде Арки Хамелеона и сделали обычным Повелителем времени c ограниченным циклом регенераций? Возможно ли такое вообще? Если да, этот вариант объяснит кое-какие из нестыковок, которые теперь зияют в сериале тут и там.

К примеру, если Доктор всё это время мог перерождаться бесконечно, непонятно, зачем во «Времени Доктора» Повелителям времени было давать ему новый регенерационный цикл. Даже если тогдашние галлифрейцы попросту не знали, что Доктору цикл не нужен, либо притворились, что дают ему цикл, чтобы скрыть правду, либо же вернули ему прежнее бессмертие, всё равно происходящее несколько теряет смысл.

Если Доктор бессмертен, события «Времени Доктора» вообще заметно обесцениваются, как и многих других серий. Например, «Давай убьём Гитлера», когда Ривер Сонг пожертвовала своими оставшимися регенерациями, чтобы спасти Доктора от яда. Однако с натяжкой допустим, что так всё и было: Доктора перед регенерацией в Первого сделали обычным Повелителем времени, и в итоге его цикл подошёл к концу. Где-то здесь даже можно присочинить новую историю о том, почему Первый сбежал с Галлифрея.

Возвращаясь к Ривер Сонг — что изменилось в её личной истории? Нам говорили, что она обрела способность к регенерации, потому что подверглась воздействию временной воронки, как и все Повелители времени. Но если они сами получили эту способность иным, генетически искусственным способом, как её могла получить Ривер? Возможно, дело всё же в воронке и именно она изначально наделила Дитя-Доктора регенерацией, просто этого нам не показали.

К тому же всё сказанное по поводу физиологии Ривер на тот момент было лишь предположениями Доктора, а вообще объяснений регенерации есть несколько, и все они разные. Ряд источников связывает это явление с трудами Рассилона, но это можно отбросить как сочинённую Повелителями времени легенду (что, собственно, Чибнелл и сделал). Примечательно, что имя Рассилона в серии вообще не упоминается, и ещё поди пойми, то ли он вообще не причастен к изобретению регенерации, то ли Тектеюн — на самом деле первая инкарнация Рассилона, о чём нам тоже предпочли не сообщать.

Не стоит также забывать, что Ривер научилась регенерировать не только потому, что была зачата в воронке времени, но также потому, что Орден Тишины ставил над ней опыты в ходе всей беременности Эми Понд и развил её таймлордовский потенциал. С учётом этого теоретически можно вписать произошедшее в новую версию событий. Хорошо, допускаем и это.

Почему в серии «Имя Доктора» Великий разум и Клара, оказавшись во временном потоке Доктора, видели только его инкарнации с первой по одиннадцатую? Может быть, все предшествующие события были скрыты и защищены Повелителями времени (например, чем-то вроде временного замка), и проникнуть туда через поток Доктора было никак нельзя? В принципе, это возможно, тем более что Клара не видела и Военного, потому что Доктор сам прятал его в своей памяти. А может быть, и Разум, и Клара побывали в «забытой эпохе», но воспоминаний об этом у них не осталось? Пусть так, выбирайте, какой вариант вам больше нравится.

Если в пространстве и времени много предыдущих неизвестных Докторов, почему никто за весь сериал не упоминал о встрече с кем-нибудь из них? Просто не пришлось к случаю? Или же все они не путешествовали по Вселенной, а бывали только на Галлифрее и под прикрытием на операциях Дивизиона? Или просто не звались Доктором? Допустим, но из этой схемы выбивается Рут.

Если Рут — Доктор до Хартнелла, почему её ТАРДИС имеет вид полицейской будки? Ведь корабль застрял в этом облике только при Первом. И откуда у неё вообще ТАРДИС? Другая ли это ТАРДИС или та же самая? Может, ТАРДИС Первого приняла вид будки именно потому, что прежде ТАРДИС Рут имела этот вид? Или Рут все-таки не предшествует Первому, а явилась из будущего? Или же она находится, например, между Вторым и Третьим Докторами? Нам ведь так и не сказали точно, откуда она на самом деле. Можно только надеяться, что о Рут и Дивизионе нам подробнее расскажут в следующем сезоне.

Также любопытно, расскажут ли нам больше о Докторе и её происхождении. Кто она? Подлинный «Одинокий бог», как её порой называют? Или просто необычное создание? Бессмертное или всё-таки нет? Откуда она? Из другого измерения? А может, из будущего?

Это ещё одна забавная теория, которая могла бы объяснить, почему Доктор — Повелитель времени. Она могла появиться на свет в будущем, среди уже полноценных Повелителей времени, а затем отправиться далеко назад, во времена, когда Повелителей времени ещё не существовало, и породить их. Такой тайми-вайми поворот сюжета скорее в духе Моффата, чем Чибнелла, но почему бы и нет. Ах да, потому что Галлифрей уничтожен и никаких Повелителей времени больше нет, а значит, и их будущего тоже. Что ж, посмотрим, надолго ли.

В этом, пожалуй, и заключается один из плюсов всего происходящего — рассуждать, строить теории, складывать вместе кусочки лора и находить объяснения необъяснённому очень интересно. Есть о чём поговорить и поразмыслить. В каком-то смысле чёткого канона в сериале нет и не было, но некий общий стержень всё же есть, и его значимые изменения — всегда занятная тема для беседы.

А минус в том, что на ум настойчиво приходит вопрос: «Зачем?» Зачем так радикально сотрясать канон, если это даёт так мало ответов и порождает так много вопросов и нестыковок? Ведь их куда больше, чем здесь перечислено. Да, при большом желании всему можно придумать миллион объяснений, но стоит ли оно того? Зачем уничтожать целый Галлифрей ради истории с Дитя? Просто чтобы Доктору не к кому было прийти с вопросами, а Мастеру было из кого сделать кибермастеров? К чему делать из Доктора «избранное» бессмертное высшее существо, так ли это необходимо? Неужели персонаж не был интересен сам по себе?

Какую вообще пользу принесут эти перемены, как они обогатят сюжет в дальнейшем, не останется ли такая важная информация на задворках событий? Как Доктор будет жить дальше с осознанием своей исключительности и одиночества в этой вселенной? Даст ли Крис Чибнелл ответы на все эти вопросы? Если нет, стоило ли выходить на такой глобальный масштаб и при этом игнорировать мелочи, ведь на мелочах всё и строится? А если да, сможет ли Чибнелл достойно продолжить и завершить эту арку?

Прецеденты обратного в его эре, к сожалению, уже встречались. Равно как и спорная трактовка мелочей — к примеру, в начале 12-го сезона упоминалось, что Галлифрей спрятан в отдельной вселенной, в то время как в конце девятого говорилось, что он уже вернулся в нашу. Да, можно додумать, что за кадром Галлифрей по некой причине снова переместился в другую вселенную… но тем не менее.

Остаётся ждать новых серий и надеяться на лучший исход. Как уже было сказано, каждый сам решает, как отнестись к этим открытиям. Кто-то постарается вписать их в мифологию сериала, кто-то проигнорирует как неканон, кто-то отвергнет как ложь и манипуляцию Мастера. Но помимо рациональной стороны вопроса есть ещё и моральная, и о ней стоит сказать отдельно.

Многие зрители сочли, что новые открытия о Докторе обесценивают сам посыл сериала. Прежде его идея была в том, что Доктор, обычный Повелитель времени, вышел за рамки навязанных ему с детства взглядов, осмелился мыслить шире, шагнуть дальше и благодаря этому добился больше прочих. Каждый зритель мог отчасти отождествить себя с Доктором и вдохновиться этим. Теперь же выходит, будто всей своей неординарностью Доктор обязан высшему загадочному происхождению, и эта «избранность» с рождения даёт ему особые привилегии, простому человеку недоступные.

Но так ли это на самом деле? Никто не говорил, что Доктор особенный благодаря своему происхождению, а не душевным качествам. Впрочем, примерно на это намекал Мастер, но Мастер зол и неуравновешен, и далеко не каждое его слово стоит принимать на веру. О том, что физиология Доктора даёт ему некое моральное превосходство над другими, речи не шло. В промежуток жизни от Первого и до нынешних дней Доктор считал себя обычным галлифрейцем, относились к нему соответственно, и всё, что он совершил, он совершил не потому, что явился из другого измерения и умел регенерировать, а благодаря чертам своего характера.

Насколько мы знаем сейчас, у него в распоряжении были те же средства, что и у других Повелителей времени, и он сам решил распорядиться ими по-своему. В общем-то, нам так и сказали в серии: прошлое Доктора не ставит ей границ, и то, кем она была когда-то, не определяет её нынешнюю сущность. Мастер обещал нам, что открытие о Докторе «изменит все», ему наверняка очень хотелось, чтобы Доктор усомнилась и разочаровалась в себе, а вместе с ней и мы. Но на самом деле изменилось не так уж много. Как бы спорна ни была вся эта ситуация, суть Доктора осталась прежней.

Что до канона, он уже десятки лет разрастается и пополняется новыми деталями и противоречиями. Первый Доктор долгое время был абстрактным путешественником невесть откуда, пока создатели не решили сделать его Повелителем времени с Галлифрея. У него было одно сердце, пока их вдруг не стало два. Повелители времени то могут жить бесконечно, исключая смерть от несчастных случаев, то могут регенерировать просто от старости. Название-аббревиатуру ТАРДИС придумала для корабля Доктора его внучка Сьюзан, но почему-то все Повелители времени зовут свои корабли так же. То Доктор полностью галлифреец, то вдруг наполовину человек, потом о получеловечности снова все забывают, и вот он уже и не галлифреец вовсе. Сегодня Докторов одиннадцать и Галлифрей уничтожен, а завтра их двенадцать и он спасён. Канон «Доктора Кто» сложен, расплывчат, неоднозначен и полон нюансов, поэтому не так-то просто внедрить в него нечто глобальное и избежать нестыковок. Главное — чтобы это было выполнено качественно и имело смысл.

Стоит ли развивать арку Дитя дальше? Мнения зрителей расходятся. Кто-то хочет, чтобы Чибнелл просто оставил открытие о Дитя в прошлом и двинулся дальше, тем самым подтвердив, что ничего не изменилось. Кто-то, напротив, хотел бы больше узнать о жизнях Доктора в «забытую эпоху» и о его работе в Дивизионе. Автор статьи определённо предпочла бы второй вариант, поскольку это наверняка будет интересно, вернёт в сериал полюбившуюся публике Рут и даст ответы хоть на какие-нибудь вопросы. А пока что однозначно можно сказать одно: