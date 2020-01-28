Пару дней назад в эфир вышла новая серия «Доктора Кто» под названием «Джудунский беглец», от которой никто не ждал ничего особенного. Казалось, это будет очередной филлер, приправленный приятной ностальгией по носорогоподобным пришельцам, которых зрители не видели много лет. Однако что-то пошло не так, и серия внезапно стала, вероятно, самым глобальным событием в эре шоураннера Криса Чибнелла.

Осторожно, спойлеры!

После целого сезона тихого-мирного и довольно усредненного «Доктора Кто» Крис явно решил пойти ва-банк. Начал он с возвращения Мастера, продолжил уничтожением Галлифрея, а теперь шагнул еще дальше. В этой серии произошли сразу две очень важных вещи.

Возвращение Джека Харкнесса

Это событие конспираторской команде Чибнелла удалось сохранить в тайне на удивление успешно — слухи, конечно же, ходили, но их никто не воспринимал всерьез, потому что такие слухи ходят каждый год. Впервые Джек появился на экранах в 2005 году, в первом сезоне возрожденного «Доктора», а в последний раз мы видели его в четвертом сезоне спин-оффа «Торчвуд» в 2011-м — почти десять лет назад. Все эти годы актер Джон Барроумен довольно активно ратовал за возвращение своего персонажа, и вот наконец свершилось.

Прямо посреди приключения с джудунами внезапный Джек объявляется на угнанном корабле и успевает пообщаться со всеми главными героями, кроме самого главного. А потом так же стремительно исчезает, выдав напоследок зловещее предостережение: Доктору нужно опасаться некого Одинокого киберчеловека, не дать ему получить желаемое и не позволить поверженной армии киберлюдей уцелеть.

Итак, мы получили задел на финал сезона, а также приятную, хоть и короткую встречу с любимым героем, полную отсылок и забавных моментов. Хорошо, но мало. Из трейлера и анонсов сезона мы уже знаем, что киберлюди действительно будут в финале, но вернется ли вместе с ними и Джек? Хотелось бы верить, что да. Он вряд ли появился случайно и явно как-то связан с киберлюдьми. Да и Чибнелл, заполучив Барроумена, вряд ли упустит шанс выжать максимум из их взаимодействия с Доктором. Сам Крис, впрочем, утверждает, что в этом сезоне Джека нам точно больше не видать, но стоит ли теперь верить ему на слово?

Конечно, одно дело — павильонные съемки в паре сцен, а другое — полноценное участие в сюжете целой серии, и неизвестно, о чем удалось договориться с актером. Однако, учитывая его энтузиазм по поводу возвращения Джека, надежда на лучшее остается, и вполне возможно, что это еще не конец.

Рут — неизвестная инкарнация Доктора

«Джудунский беглец» начался безобидно — с истории о женщине Рут, обычном экскурсоводе из Глостера, которая в итоге оказалась замаскированным Доктором. Эту его инкарнацию мы никогда не видели, и тем не менее все говорит о том, что перед нами Доктор, — от манеры держаться до пуговиц на сюртуке. Как же такое возможно?

Тайну существования Рут сохранить получилось менее успешно. Еще несколько месяцев назад прошел слух, что Уильям Хартнелл на самом деле не Первый Доктор и до него были другие — да не один, а целых тринадцать, причем женского пола. Пока что прямым текстом ничего из этого не подтверждено — мы успели увидеть одну только Рут, и даже о ней знаем очень мало.

Нам лишь сказали, что и она, и Тринадцатая по какой-то причине не помнят друг друга как часть своего прошлого. Это может значить разное: либо Тринадцатая забыла Рут, либо Рут забыла Тринадцатую, либо Рут вообще из некой параллельной или альтернативной реальности, а то и вовсе клон. Первый вариант наиболее вероятен, хоть и вызывает вопросы — например, почему ТАРДИС Рут выглядит как полицейская будка, если она застряла в этом виде уже при Первом.

Кстати, если окончательно сойти с ума и копнуть еще глубже, в эру Моффата, можно вспомнить, что в начале девятого сезона Мастер-Мисси упоминала, что когда-то прежде Доктор был маленькой девочкой. Зрителю дали возможность счесть это ложью, но в финале девятого сезона стало ясно, что это утверждение, по идее, должно быть правдой. Хотя мало кто, разумеется, воспринял его всерьез.

Возможно ли, что все это — сложная многоступенчатая межшоураннерская схема длительностью в пять лет? Вряд ли. Куда вероятней, что Стивен Моффат тогда просто решил пошутить в своем стиле. Однако с учетом новых подробностей его шутка выглядит… довольно интересно.

После «Дня Доктора» и Военного Доктора нам уже не впервой знакомиться с неведомыми ранее инкарнациями. Но, судя по всему, на этот раз события еще масштабнее и затрагивают неизвестные нам подробности жизни Доктора и истории Галлифрея. С точки зрения Рут Галлифрей цел и невредим, и нам даже довелось увидеть Повелительницу времени по имени Гат, которая, увы, до конца серии не дожила.

Все это рождает еще больше вопросов. Кто был главным заказчиком, который нанял Гат и джудунов для поиска Рут? Повелители времени? Если да, зачем она им нужна? Как именно Рут работала на Гат? Имеет ли к этому какое-то отношение «Дитя вне времени», которого впервые упомянули в прошлом сезоне и недавно вспомнили снова? Мастер утверждал, что Отцы-основатели Галлифрея лгали остальным Повелителям времени и что все существование их вида построено на лжи о Дитя. Или же на лжи самого Дитя — пока сказать сложно.

Очевидно, что Дитя имеет важное значение в истории Галлифрея. А похоже оно, как мы мельком увидели в серии, на маленькую темнокожую девочку. Возможно ли, что это и есть Рут? Тогда получается, что «Дитя вне времени» — это Доктор? И именно он сыграл значимую роль в становлении Повелителей времени как расы? Или же нас намеренно вводят в заблуждение, и Дитя — кто-то совершенно другой?

И вообще, действительно ли Рут — инкарнация до Первого Доктора? Если так, единственная ли, или же известным нам Докторам предшествует целый цикл? А может, Рут — Доктор из некой альтернативной линии времени? В третьей серии сезона под названием «Сирота-55» нам представили одну из вариаций судьбы Земли и дали понять, что история очень изменчива. Даже если оказаться в другой временной линии, ее все равно можно изменить или предотвратить. Это может не значить ровным счетом ничего, но если допустить, что все не случайно, в контексте сезона эта малая деталь может оказаться важной. Или нет.

Случайно ли, что и Джек, и Рут с Повелителями времени появились в одной и той же серии? Кому принадлежал угнанный Джеком корабль и важно ли это вообще? Может, и нет, но он подозрительно напоминает ТАРДИС, что подметили еще по трейлеру. Возможно ли, что это был корабль Повелителей времени? И есть ли связь между тайной Галлифрея и тайной Одинокого киберчеловека?

Чтобы узнать правду, нам остается только ждать. Пока даже неизвестно сколько: если киберлюди явно будут в финале и загадка, связанная с ними, наверняка тогда и разрешится, то насчет Галлифрея сказать сложно. Либо Чибнелл совместит две эти тайны в одной истории, либо решит по полной программе включить режим Моффата и растянуть загадку Дитя вне времени на три сезона. Следующие несколько серий, вероятно, будут проходными (хотя… кто их теперь знает?). А вот в конце сезона нам наверняка дадут хотя бы некоторые ответы.

Так или иначе, мы наконец получили сквозную сюжетную арку, которую давно просили, и узнать, в чем она заключается, действительно интересно.