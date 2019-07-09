Один из самых известных героев DC маг Джон Константин присоединится ко вселенной «Песочного человека», которую курирует Нил Гейман. Несмотря на то, что серии о них раньше выпускал импринт Vertigo, таких больших кроссоверов между этими комиксами ещё не было.

30 октября выйдет ваншот под названием The Sandman Universe Presents Hellblazer. Напишет комикс Саймон Спуриэр («Звёздные войны: Доктор Афра»), художником выступит Марцио Такаро («Капитан Марвел»).

Основная серия под названием John Constantine, Hellblazer начнёт выходить 27 ноября. Её сценаристом также будет Саймон Спуриэр, а вот художником станет Аарон Кэмпбелл.

Сюжет ваншота The Sandman Universe Presents Hellblazer начнётся почти там же, где остановилась история «Книги магии» — мини-серии Нила Геймана 1990 года. Один из героев «Книги магии» Тим Хантер оказывается в будущем, где произошла магическая война, в которой умер Джон Константин. Эта версия Константина оказывается в настоящем, где Тим Хантер ещё молод и стоит на перепутье — в будущем он станет либо великим волшебником, либо самой большой угрозой нашему миру. Вопрос в том, какова же судьба самого Константина — умереть снова или остановить Хантера?

Примечательно, что Константин (как и участники Лиги Справедливости) фигурировали в первых выпусках «Песочного человека», но позднее их перестали упоминать.

В 2018-м Гейман и DC запустили четыре серии комиксов во вселенной «Песочного человека». Они рассказывали истории второстепенных персонажей и раскрывали мир снов.

В конце июня DC сообщило о массовой реорганизации, в ходе которой ликвидирует импринт Vertigo. Издательство и дальше будет выпускать взрослые серии , но под другим брендом. Все существующие серии тоже планируют сохранить.

В начале июля Warner Bros. и Гейман рассказали, что планируют выпустить сериал для Netflix по мотивам «Песочного человека» — в основу первого сезона ляжет сюжет первого тома «Прелюдии и ноктюрны».