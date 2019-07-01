Похоже, экранизация культового комикса Нила Геймана «Песочный человек» вновь подаёт признаки жизни. И на этот раз у неё есть все шансы увидеть свет. По данным издания The Hollywood Reporter, Warner Bros. Television нашли покупателя проекта — им стал Netflix.

Источники описывают сделку как одну из самых дорогостоящих — «Песочный человек» может стать самой высокобюджетной телеадаптацией комиксов издательства DC. WB долгое время пытались найти покупателя, обращались в том числе и к HBO, однако канал отказался — вероятно, из-за высокой суммы. THR подчёркивает, что за последнее время Netflix объявил о нескольких проектах по известным франшизам — например, по игре Magic: the Gathering и книгам «Хроники Нарнии» и «Ведьмак».

Сценаристом и шоураннером сериала назначен Аллан Хейнберг («Чудо-женщина», «Анатомия страсти»). В качестве продюсеров выступят создатель оригинального комикса Нил Гейман и продюсер/сценарист кинокомиксов Дэвид С. Гойер. Ранее они оба были прикреплены к проекту, когда экранизацией три года занималась студия New Line, пытавшаяся запустить в работу полнометражный фильм.

«Песочный человек» — серия комиксов импринта Vertigo в жанре мифологического и городского фэнтези из 75 выпусков (и нескольких спин-оффов) за авторством сценариста Нила Геймана и художников Дэйва МакКина, Сэма Кита и Майка Дрингенберга. Главным героем в них выступает бессмертная сущность Морфей (или Песочный человек), которая изучает человеческую природу, сталкивается с интересами других бессмертных и пытается следить за порядком в Царстве сновидений. The Sandman был единственным графическим романом, получившим Всемирную премию фэнтези. Идеи, заложенные Гейманом в это произведение, в дальнейшем получили развитие в «Американских богах».