Джо и Энтони Руссо («Мстители: Финал», «Первый мститель: Противостояние») займутся производством анимационного сериала во вселенной Magic: the Gathering для Netflix.

Дополнительными шоураннерами проекта назначены Генри Гилрой («Звёздные войны: Война клонов» и Джоз Молина («Агент Картер»). Производством занимается Bardel Studios — в её портфолио входят мультсериалы «Рик и Морти», «Принц-дракон» и Teen Titans Go!.

Братья Руссо будут курировать создание новой истории и развитие уже существующих сюжетов про Мироходцев — владеющих магией знаковых героев и злодеев MtG, что бросают вызов опасностям, превосходящим угрозы одного мира. из пресс-релиза

Сами Руссо подчёркивают, что любят MtG и активно в неё играют.

Пока что о мультсериале нет никаких подробностей, доступен только первое промо-изображение.

Как отмечает IGN, проект Руссо расскажет какую-то новую историю, которая не будет опираться на уже существующие. Но вероятно, в неё включат уже известных Мироходцев вроде Джейса Белерена и Никола Боласа.

Ранее Руссо уже занимались продюсированием сериальных проектов — в феврале под их кураторством на Syfy вышла «Академия смерти». Это экранизация одноимённого комикса, в котором рассказывает про школу убийц, в которой подростков профессионально учат убивать.

Точной даты выхода мультсериала по MtG нет.