Братья Руссо займутся анимационным сериалом по Magic: the Gathering для Netflix Кот-редактор 03.06.2019 Новости, Яндекс 1 448 0 минут на чтение Джо и Энтони Руссо («Мстители: Финал», «Первый мститель: Противостояние») займутся производством анимационного сериала во вселенной Magic: the Gathering для Netflix. Дополнительными шоураннерами проекта назначены Генри Гилрой («Звёздные войны: Война клонов» и Джоз Молина («Агент Картер»). Производством занимается Bardel Studios — в её портфолио входят мультсериалы «Рик и Морти», «Принц-дракон» и Teen Titans Go!. Братья Руссо будут курировать создание новой истории и развитие уже существующих сюжетов про Мироходцев — владеющих магией знаковых героев и злодеев MtG, что бросают вызов опасностям, превосходящим угрозы одного мира. из пресс-релиза Сами Руссо подчёркивают, что любят MtG и активно в неё играют. Пока что о мультсериале нет никаких подробностей, доступен только первое промо-изображение. Как отмечает IGN, проект Руссо расскажет какую-то новую историю, которая не будет опираться на уже существующие. Но вероятно, в неё включат уже известных Мироходцев вроде Джейса Белерена и Никола Боласа. Ранее Руссо уже занимались продюсированием сериальных проектов — в феврале под их кураторством на Syfy вышла «Академия смерти». Это экранизация одноимённого комикса, в котором рассказывает про школу убийц, в которой подростков профессионально учат убивать. Точной даты выхода мультсериала по MtG нет. Читайте также Как начать играть в Magic: The Gathering 31.07.2018 И почему вам обязательно стоит попробовать эту игру. Впечатления от бета-теста Magic: The Gathering Arena 20.09.2018 Отличный перенос настольного опыта в формат видеоигры. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: