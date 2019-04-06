Сериал «Академия смерти»: 1980-е, школьники и чёрный юмор

Юный беспризорник Маркус сжег приют, в котором временно жил, вместе со всеми детьми. На него обращает внимание лига наёмных убийц и принимает к себе в школу. Теперь Маркусу предстоит обучение смертоносным искусствам и адаптация в непростом сообществе новой школы.

Deadly Class

Жанр: суперзлодейская школьная драма

Создатели: Майлз Орион Фельдсотт, Рик Ремендер, братья Руссо

В ролях: Бенедикт Вонг, Бенжамин Вэдсворт, Лана Кондор, Мария-Габриэла де Фария Продолжительность: 10 серий по 60 минут

Премьерный показ: 20 декабря 2018-го — 20 марта 2019-го, SyFy

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Если вспоминать старую поговорку, то «Академия смерти» — это такой русский. Этот сериал крайне долго запрягает, но, разогнавшись, забывает про тормоза на веки вечные.

Первые серии три-четыре зритель вместе с главным героем познает устройство школы убийц. И поначалу она вызывает стойкое отторжение: слишком уж контрастируют школа и убийства. Понятно, что без образов, близких современному американскому подростку, снимать сериал про какую бы то ни было школу не получится. Тут тебе и разделения на клубы по интересам, и свои забияки, и толстый «ботаник», который хочет стать школьным президентом. Посиделки после уроков, любовные треугольники, беспокойство о внешности и популярности, дискотеки… Всё то, что так не вяжется с тренировками на хладнокровных профессионалов, убивающих людей.

Понятно, что подростки останутся подростками, но со школьной жизнью и соплями незрелости перебарщивают. На директора школы, который толкает речи про вековые традиции, иногда стыдно смотреть, когда он возится с этими разгильдяями. Даже сами герои начинают понимать, что всё это не шутки, лишь ближе к финалу. В общем, реалистичность происходящего часто подвергает зрительскую веру серьёзным испытаниям, что временами сильно мешает наслаждаться достоинствами сериала.

А их много. И с каждой серией всё больше. Прекрасен антураж: Рейган, поздние 1980-е, Motley Crew, медленный интернет и неизменно злобный Советский Союз. Ярким представителем нашей страны стал студент Виктор, который вызывает бурю эмоций — от заливистого смеха до звонких фейспалмов. По части юмора у сериала тоже всё хорошо: он разный и изобретательный. То неловкая ситуация с «тройничком», то гиковский спор о комиксах гангста-стайл, а для большинства сцен с участием Честера «Уе**льника» не забудьте припасти коробочку для «Чё?».

Персонажи в «Академии смерти» удались, особенно когда к ним привыкаешь и их подростковая природа перестаёт вас раздражать. Динамика развития героев достаточно интенсивная и далеко не всегда идущая по предсказуемому пути. Сериал преподносит много сюрпризов и по части сюжета, стиля или художественных приёмов. Крайне хороши анимационные флэшбэки, а серия-наркотический трип просто поражает воображение. С неё сериал окончательно становится крутым и уже не падает в качестве, а лишь растёт. Заключительный эпизод — это вообще сорок пять минут чистого адреналина, переполненного напряжением, драмой и экшеном.

С последним, кстати, в сериале неровно, но в современном мире надо очень постараться, чтобы выдать что-то исключительное. Финальный клиффхэнгер же просто бесчеловечен по отношению к зрителю. Дождаться второго сезона будет непросто.