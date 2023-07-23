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    Джонни Кейдж в Голливуде 1980-х: трейлер нового мультфильма во вселенной «Мортал Комбат»

    23 июля 2023
    Фото аватара
    23.07.2023
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    Джонни Кейдж в Голливуде 1980-х: трейлер нового мультфильма во вселенной «Мортал Комбат»

    На Comic-Con в Сан-Диего Warner Bros. показали трейлер нового мультфильма во вселенной «Мортал Комбат» с подзаголовком «Бой Кейджа». Это четвертая часть в анимационной серии «Легенды “Смертельной битвы”» посвященной разным персонажам франшизы. В 2020 вышла Scorpion’s Revenge, в 2021 — Battle of the Realms, а в октябре 2022 на экранах появился Snow Blind.

    По сюжету мультфильма Джонни Кейдж — восходящая звезда боевиков в Голливуде 1980-х годов, которая мечтает о более масштабной актёрской карьере. Но когда со съёмочной площадки пропадает его коллега по фильму, Джони сталкивается со зловещим тайным обществом. Теперь актёру боевиков придётся объединиться с другими легендами Mortal Kombat, чтобы спасти мир, а также свою карьеру.

    «Легенды “Смертельной битвы”: Бой Кейджа» выйдет 17 октября.

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