Джордж Мартин поговорил с изданием EW и рассказал 5 фактов о грядущем сериале-приквеле «Игры престолов». Он раскрыл немного подробностей о сюжете и названии шоу.

  • Во времена, когда будет разворачиваться действие сериала — это примерно за пять тысяч лет до событий оригинала, — Вестерос разделён приблизительно на 100 королевств. По словам Мартина, чем дальше мы углубляемся в историю, тем больше королевств на континенте. Сейчас их 7, но когда-то их было 9, до этого 12 и так далее.
  • В это время Вестерос населяли не только Белые ходоки. Мартин подтвердил, что в сериале мы увидим Старков, а также лютоволков и мамонтов.
  • В шоу не будет Ланнистеров, по крайне мере поначалу. Возможно, в приквеле нам расскажут историю того, как основатель дома Ланнистеров Ланн Умный захватит Утёс Кастерли.
  • Мартин рассказал, что в сериале не будет «ведущего» героя, рассказывать историю будут сразу несколько персонажей.
  • Сейчас шоу имеет рабочее название «Долгая ночь». По словам писателя, создатели сериала рассматривают другой вариант этого же названия — «Самая долгая ночь» (The Longest Night).

Сценарий к проекту пишет Джейн Голдман, работавшая над фильмами «Звёздная пыль», «Пипец», «Люди Икс: Первый класс», а также обеими частями Kingsman (и будущей третьей частью). Она же выступает шоуранером проекта. Режиссёром назначена С. Дж. Кларксон.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

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