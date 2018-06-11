Компания Electronic Arts, которая открыла 9 июня выставку Е3, представила несколько интересных анонсов. Однако фантастических из них не так уж и много.

Anthem

Это новый проект BioWare, по большей части рассчитанный на кооператив. Пройти игру в одиночку можно, но это будет сложнее. Релиз ожидается 22 февраля 2019 года, сюжетная часть одиночной игры станет доступна сразу после него. Позже разработчики также планируют добавлять новый контент, но ждать романтических линий не стоит — от них решили отказаться. PvP-режима тоже пока не планируется.

В игре не будет лутбоксов, только космические предметы. Игрокам предложат на выбор четыре костюма, которые можно настраивать под себя. Трейлер геймплея также показали на выставке. Некоторые, впрочем, отметили, что на экране многовато цифр.

Sea of Solitude

Инди-проект расскажет о герое, который превратился в чудовище от гнева. Как ни странно, разработчики говорят, что частично история основана на реальных событиях. Игру придётся подождать до 2019 года.

Jedi: Fallen Order

Руководитель Respawn Винс Зампелла анонсировал новую игру по вселенной «Звёздных войн». Увы, никакого трейлера на Е3 не показали. Из сюжетных подробностей известно только то, что действие развернётся между событиями третьего и четвертого эпизодов франшизы.

Unravel Two

Слухи подтвердились: независимая студия Coldwood Interactive действительно разработала сиквел Unravel. Во второй части теперь есть кооператив. Релиз игры состоялся сразу после презентации.

Command & Conquer: Rivals

Самым неожиданным стал анонс мобильной игры в сеттинге старой доброй RTS Command & Conquer. Игра скоро выйдет на iOS и Android, однако владельцы устройств с последней ОС могут потестить её уже сейчас.