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Элисон Бри сыграет злодейку Ивил-Лин в фильме по «Повелителям вселенной»
Дмитрий Кинский
5 сентября 16:54
228
1 минута на чтение
Звезда «Сообщества» Элисон Бри присоединилась к актерскому составу киноадаптации «Повелителей вселенной» от Amazon MGM Studios и Mattel Films.
Актрисе досталась роль злой колдуньи Ивил-Лин, которая помогает Скелетору, чтобы потом хитростью отобрать у него власть.
Режиссером выступает Трэвис Найт, снявший «Бамблби». А главную роль исполняет Николас Голицын, известный по «Золушке» и «Мысли о тебе».
Премьера картины состоится 5 июня 2026 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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