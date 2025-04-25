Эмма Маки из «Сексуального просвещения» сыграет Белую Колдунью в новых «Хрониках Нарнии»

Издание The Hollywood Reporter сообщило , что звезда «Сексуального просвещения» Эмма Маки присоединилась к актерскому составу «Хроник Нарнии» от Netflix.

Актрисе досталась роль Белой Колдуньи. Напомним, в оригинале ее сыграла Тильда Суинтон.

В финале авторы выбирали между Эммой Маки и Маргарет Куэлли из «Субстанции». Также были слухи, что на роль претендует певица Charli XCX, но они они были преждевременными.

Режиссером и сценаристом картины выступает Грета Гервиг. Что интересно, Маки уже работала с ней над «Барби».

В основу грядущего фильма ляжет шестая книга в серии «Племянник чародея», которая по хронологии идет первой и повествует о появлении Нарнии.

«Хроники Нарнии» выйдут в декабре 2026 года.

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