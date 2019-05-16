Интернет-магазин видеоигр Epic Games Store запустил первую распродажу с момента открытия. В рамках «мега-акции» действуют скидки не только на уже вышедшие проекты, но и на предзаказы. Помимо обычного снижения цен в рамках распродажи пользователи получают установленную скидку в 650 рублей на все игры, стоимость которых превышает 899 рублей — её можно использовать многократно.
Так, например, по скидке можно приобрести (базовые издания)
- Borderlands 3 — 1349 рублей
- Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — 435 рублей
- The Sinking City — 649 рублей
- Control— 649 рублей
- «Метро: Исход» — 849 рублей
- World War Z — 549 рублей
- Outward — 309 рублей
- Phoenix Point— 249 рублей
Кроме того, компания Quantic Dream открыла предзаказы на PC-версии своих проектов — бывших консольных эксклюзивов. Причём Detroit: Become Human тоже участвует в акции — её можно приобрести за 349 рублей. Демоверсия игры выйдет летом, а релиз обещают осенью.
- Heavy Rain — 499 рублей (демо — 24 мая, релиз — 24 июня)
- Beyond: Two Souls — 499 рублей (демо — 27 июня, релиз — 27 июля)
Акция продлится почти месяц, до 13 июня.
Кроме того, магазин запустил раздачу приключенческой игры Stories Untold, в которую входит четыре истории в разных жанрах. Раздавать её будут до 30 мая. А потом бесплатно начнут отдавать головоломку RiME — но только неделю.
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Ранее в некоторые из этих игр можно было сыграть только на Sony PlayStation.
Первый тизер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Выходит в первом квартале 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
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