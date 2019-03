UPD: Издатель опубликовал первый тизер и скриншоты.

Игра выйдет на PC (Steam, GOG и Epic Games Store), PS4, Xbox One в первом квартале 2020 года, уже можно оформить предзаказ.

Ранее в сети преждевременно появился промо-арт грядущей второй части Vampire: The Masquerade — Bloodlines от Paradox Interactive. Предположительно, на нём изображён Беккет, один из ключевых героев оригинала.

Компания проводила стрим ивента, посвящённого социальному сервису знакомств Tender, в котором участникам предлагается найти «родственные души». На связь с вампирской тематикой намекали с запуска приложения, где пользователям предлагалось выбрать не только интересы, но и группу крови.

О стриме у себя в твиттере также рассказал сценарист Крис Авеллон (ex-Obsidian, Pathfinder, Star Wars – Jedi: The Fallen Order). Позднее он подтвердил, что работал над игрой вместе с Брайаном Мицодой (автором оригинала).

#Bloodlines2 This announcement makes my fangs happy – and I’m honored I got the opportunity to work on it. pic.twitter.com/YvTOjzcgbQ

— Chris Avellone (@ChrisAvellone) March 22, 2019