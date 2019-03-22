UPD: Издатель опубликовал первый тизер и скриншоты.

Игра выйдет на PC (Steam, GOG и Epic Games Store), PS4, Xbox One в первом квартале 2020 года, уже можно оформить предзаказ.

Ранее в сети преждевременно появился промо-арт грядущей второй части Vampire: The Masquerade — Bloodlines от Paradox Interactive. Предположительно, на нём изображён Беккет, один из ключевых героев оригинала.

Компания проводила стрим ивента, посвящённого социальному сервису знакомств Tender, в котором участникам предлагается найти «родственные души». На связь с вампирской тематикой намекали с запуска приложения, где пользователям предлагалось выбрать не только интересы, но и группу крови.

О стриме у себя в твиттере также рассказал сценарист Крис Авеллон (ex-Obsidian, Pathfinder, Star Wars – Jedi: The Fallen Order). Позднее он подтвердил, что работал над игрой вместе с Брайаном Мицодой (автором оригинала).

Скриншоты:

В сеть утёк официальный арт из грядущей Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 2 В сеть утёк официальный арт из грядущей Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 3 В сеть утёк официальный арт из грядущей Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 4 В сеть утёк официальный арт из грядущей Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 5 В сеть утёк официальный арт из грядущей Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 6

По вселенной Vampire: The Masquerade выходило две игры. В 2000 году свет увидела Redemption от студий nStigate Games и Varcon, а в 2003-м Troika выпустила Bloodlines. Сюжет игр не был связан друг с другом.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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