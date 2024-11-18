Эрик Крипке назвал «Пацанов» панк-роком. Поэтому он старается «не продаться»

Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке отметил, что его команда берется за спин-оффы исключительно ради новых интересных историй, которые бы не получилось рассказать в рамках оригинального сериала.
Дело в том, что «Пацаны» — это панк-рок, и очень грустно, когда панк-рокеры продаются. Я делаю все, чтобы не продаться. Мы делаем эти сериалы, потому что мы хотим их делать. Так мы можем рассказать новые истории, которые не подходят для «Пацанов». Это не для того, чтобы быстро расширить <франшизу>. Мы осторожно и обдуманно принимаем решения, чтобы быть готовыми пояснить их. Я переживаю об этом каждый день.
Напомним, в 2025 году выйдет второй сезон «Поколения Ви», а в 2026-м финал «Пацанов». Также в работе находится приквел про Солдатика и Штормфронт.
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