Эрик Крипке назвал «Пацанов» панк-роком. Поэтому он старается «не продаться»

Дело в том, что «Пацаны» — это панк-рок, и очень грустно, когда панк-рокеры продаются. Я делаю все, чтобы не продаться. Мы делаем эти сериалы, потому что мы хотим их делать. Так мы можем рассказать новые истории, которые не подходят для «Пацанов». Это не для того, чтобы быстро расширить <франшизу>. Мы осторожно и обдуманно принимаем решения, чтобы быть готовыми пояснить их. Я переживаю об этом каждый день.